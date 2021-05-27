К членам Либертарианской партии в ряде регионов пришли с обысками

С утра к ряду членов Либертарианской партии России пришли сотрудники правоохранительных органов с обысками.

Сообщается, что обыски имеют отношение к делам об участии в оппозиционных митингах и связанных с ними.

В частности, член федерального комитета партии Игорь Ефремов сообщил, что его отправят на допрос. Кроме того, обыски прошли в квартире где ранее проживал пресс-секретарь ЛПР Александр Гуд. Также в Москве обыски в связи с делом о «перекрытии дорог» во время акции 23 января по статье 267 УК РФ проходят у члена местного отделения Всеволода Осипова, сообщает Telegram-канал «Гражданское общество».

В Красноярске обыск прошел у члена регионального отделения ЛПР Ильи Даниленко, сообщает Telegram-канал Avtozak Live. Уточняется, что обыск связан с делом о «перекрытии дорог». Также пишут, что другой обыск должен проходить в Санкт-Петербурге, но не известно, у кого конкретно.

«Медиазона» обращает внимание, что на связь перестал выходить член ЛПР Антон Овчаров. Лидер партии Михаил Светов уточняет, что он значился в постановлении на обыск у Ефремова.

Также обыски проходят в квартире у родителей зампредседателя либертарианцев Ивана Чинарова.