Экс-председатель партии "Зеленые" намерен через суд оспорить смещение

Бывший председатель партии «Зеленые» Анатолий Панфилов намерен через суд признать недействительным прошедший 15 мая съезд, по итогам которого он был смещен с занимаемой должности. Он оставался председателем партии с 1993 года.

Политик утверждает, что не был приглашен на съезд, где его лишили должности. Об этом он пишет в обращении к членам партии и грозится через суд заблокировать все принятые на съезде решения.

Вместо Панфилова объединение возглавил директор движения «Зеленый патруль» Андрей Нагибин. Он в разговоре со Znak.com не стал как-то негативно характеризовать Панфилова и заверил, что все решения, принятые на съезде, по его мнению, легитимны.

По данным СПАРК, сейчас партия официально принадлежит политологу, эксперту ЭИСИ (институт, близкий к Кермлю) Александру Малахову.

Неназываемые источники издания утверждают, что руководитель партии до этого не смог договорится о сумме продажи этого объединения.