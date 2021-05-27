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Экс-председатель партии "Зеленые" намерен через суд оспорить смещение

Политика
20:11, 27 мая 2021

Экс-председатель партии "Зеленые" намерен через суд оспорить смещение
Global Look Press
Global Look Press

Бывший председатель партии «Зеленые» Анатолий Панфилов намерен через суд признать недействительным прошедший 15 мая съезд, по итогам которого он был смещен с занимаемой должности. Он оставался председателем партии с 1993 года.

Политик утверждает, что не был приглашен на съезд, где его лишили должности. Об этом он пишет в обращении к членам партии и грозится через суд заблокировать все принятые на съезде решения.

Вместо Панфилова объединение возглавил директор движения «Зеленый патруль» Андрей Нагибин. Он в разговоре со Znak.com не стал как-то негативно характеризовать Панфилова и заверил, что все решения, принятые на съезде, по его мнению, легитимны.

По данным СПАРК, сейчас партия официально принадлежит политологу, эксперту ЭИСИ (институт, близкий к Кермлю) Александру Малахову.

Неназываемые источники издания утверждают, что руководитель партии до этого не смог договорится о сумме продажи этого объединения.

Рубрика: Политика

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