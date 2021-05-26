Володин: "Навальный и те, кто разваливает страну, это одного поля ягоды"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин похвалил депутата от КПРФ за негативное суждение об оппозиционном политике Алексее Навальном, который сейчас находится в колонии. Единоросс приравнял Навального к людям, которые «разваливают страну», и выразил надежду на то, что депутат Валерий Рашкин тоже начнет публично ругать оппозиционера.

Всё началось с высказывания депутата от КПРФ Алексея Куринного, который произнес фразу: «Навальный и другие деструктивные силы, которые работают против России». Тогда Володин не стал скупиться на одобрения: «Спасибо, что вы наконец дали оценку деятельности Навального, что он так же, как и другие деструктивные силы, [действует] против страны. Спасибо, это важно. Важно для парламентской оппозиции», — приводит его слова Znak.com.

Спикер поспешил распространить это высказывание на всю фракцию КПРФ, отдельно выделив Валерия Рашкина, которого власти неоднократно упрекали в недостаточно критичном отношении к Навальному и даже в его поддержке, и которому он посоветовал публично проговорить ругательства в адрес политика: «Наконец-то КПРФ четко взяла и определила — Навальный и те, кто разваливает страну, это одного поля ягоды».

Володин уже неоднократно заявлял, что Навальный реализует планы западных спецслужб, не приводя впрочем никаких фактов в подтверждение этой гипотезы, и упрекал в том же «Умное голосование», которое призвано противостоять «Единой России» на выборах.