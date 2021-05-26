Лукашенко предупредил об угрозе третьей мировой войны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что против Республики ведется гибридная война, которой нельзя дать перерасти в «горячую». Об этом он заявил на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления Беларуси. Текстовую онлайн-трансляцию встречи провело издание «Беларусь сегодня».

Выступая перед парламентом, Лукашенко рассказал о «недоброжелателях», которые ведут борьбу против Беларуси. «Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали. Это уже не информационная война, это гибридная современная война. Нужно сделать все, чтобы она не переросла в горячую», — подчеркнул он.

По словам президента Беларуси, идет поиск новых уязвимостей в стране. «Это направлено не только на нас. Мы для них — полигон. Экспериментальная площадка перед броском на Восток. Апробировав у нас, они пойдут туда», — сказал Лукашенко.

Он также отметил, что на любые санкции, нападки и провокации будет жесткая реакция. «Вас надо остановить сегодня, потому что завтра может быть поздно», — подчеркнул белорусский лидер. «Прежде чем делать резкие необдуманные движения, вспомните, что Беларусь — это центр Европы. И если здесь что-то вспыхнет, это очередная мировая война», — добавил глава государства.

Президент рассказал и о референдуме по новой конституции, который, как ожидается, должен пройти в начале 2022 года. «Референдум по новой Конституции пройдет на высочайшем уровне — открыто, демократично, чтобы не к чему было даже подкопаться. В этом залог легитимности будущей Конституции, по которой будет жить следующее поколение, а может быть, и не одно», — заявил лидер Белоруссии.