Лондонский аэропорт откроет терминал для прибывающих из стран "красного списка"

Самый загруженный аэропорт Великобритании, лондонский Хитроу, откроет специальный терминал для пассажиров, прибывающих из входящих в «красный список» стран. Об этом пишет WEK.ru.

Представители «Хитроу» сообщили, что с 1 июня будет работать терминал 3, который закрыли весной прошлого года из-за резкого сокращения числа путешествующих во время пандемии.

Известно, что аэропорт также решает с властями вопрос о том, кто именно должен оплачивать работу терминала.

«В обозримом будущем страны из нынешнего «красного» списка, скорее всего, войдут в число направлений для Великобритании, поскольку государства вакцинируют свое население с разной скоростью. Мы адаптируем Хитроу к этим долгосрочным тенденциям», – говорится в заявлении воздушной гавани.

Ранее «Хитроу» критиковали за то, что прибывающие из стран с высоким уровнем риска заражения коронавирусом пассажиры смешиваются с остальными людьми в залах прибытия из-за многочасовой очереди на паспортный контроль.

Как отмечается, в «красном» списке на данный момент находятся более 40 стран, в том числе Индия, Южная Африка и Бразилия. Прибывающие оттуда граждане должны самоизолироваться в гостиницах за свой счет. Проживание в отеле вместе с питанием и обязательным двукратным тестированием на коронавирус обойдется в 180 тысяч рублей на одного человека. Положительный результат анализа означает продление карантина и дополнительные расходы.