"Главное, чтобы Байден не летел через Беларусь. Мало ли": россияне о встрече президентов РФ и США

Когда впервые появилась информация о возможной встрече между американским президентом Джо Байденом и главой Российской Федерации Владимиром Путиным, это мероприятие оценивали исключительно как что-то гипотетически возможное, а потому оценки перспектив таких переговоров заметно рознились. Однако уже в мае 2021 года начало появляться все больше свидетельств того, что данная встреча все-таки состоится.

К примеру, не так давно американский телеканал ABC News подтвердил факт проведения саммита на высшем уровне и даже отметил, что официальные дата и место встречи должны быть объявлены в ближайшее время. По предварительным данным, встреча Путина и Байдена пройдет 15-16 июня в Женеве. Американские журналисты при этом отмечают, что встреча президентов России и США может быть организована уже после первой международной поездки Джо Байдена с момента его вступления в должность главы Белого дома.

Впрочем, о том, что данная встреча все же действительно состоится, свидетельствовали и другие события, в том числе недавняя встреча глав МИД России и США, а также переговоры между главой Совбеза РФ Николаем Патрушевым и советником Байдена по вопросам нацбезопасности Джейкоба Салливана. Более того, по итогам этой встречи стороны заявили, что она стала важным этапом подготовки к саммиту.

Иными словами, сомнений в том, что Джо Байден и Владимир Путин все-таки смогут встретиться и обсудить ряд важных вопросов на фоне резкого обострения отношений между Москвой и Вашингтоном уже практически не осталось. А потому и российские социальные сети реагируют на эти новости заметно активней, чем прежде. Впрочем, комментарии большинства пользователей сводятся к откровенной иронии над возрастом и состоянием американского лидера.

«А смысл с этим маразматиком встречаться? Ну если только потроллит его Володя жёстко. Поржём с Байдена»; «Главное, чтобы Байден не летел через Беларусь. Мало ли»; «О... Бидон в живую самого Путина увидит! Будет что внукам рассказать»; «Владимир Владимирович, вы там пожалуйста сильно бидона не обижайте уже. Расстроится, возраст, ещё и ноги протянет. Опять скажут «новичок». Оно вам надо?»; «Не могу понять, а какой смысл от такой встречи если президент США Байден выйдя из комнаты забывает, как он туда вошел...», – иронизируют пользователи.

Разумеется, есть среди россиян и те, кто оценивает предстоящий саммит со всей серьезностью, пусть и не возлагают на него такие же надежды, как некоторые эксперты.

«Просто так президенты не встречаются, чтобы поболтать и поспорить. Основные вопросы уже обговорены дипломатами обеих сторон, Путин и Байден просто должны сделать фотосессию и поставить точку»; «По результатам этой встречи можно будет сразу делать прогноз на то, куда и как дальше мир будет идти. Если Байден не поставит Путина на место, то будет всеобщая беда»; «Путин едет поддержать свою торговлю госдолгом, а Байдену нужен договор с Ираном и мирный Афганистан, никакие санкции никто снимать не станет»; «Будет абсолютно формальная ничего не значащая встреча с декларациями о замечательных намерениях. Цель – предвыборный пиар для обеих сторон», – отмечают они.