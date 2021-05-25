Московские следователи не стали заводить дело об отравлении Кара-Мурзы

Столичное управление СКР отказалось возбуждать уголовное дело об отравлении журналиста Владимира Кара-Мурзы в 2017 и 2015 годах, пишет «Дождь» со ссылкой на адвоката Вадима Прохорова.

Объяснение со стороны следователей довольное простое — «отсутствие состава преступления».

Заявление с требованием возбуждения дела было подано еще в феврале текущего года по выводам расследования изданий The Insider, Der Spiegel и Bellingcat, где предполагалось, что к отравлениям журналиста могут быть причастны те же сотрудники ФСБ, что покушались на жизнь Алексея Навального.

Ранее Владимир Кара-Мурза также обращался с требованием провести комплексную токсикологическую экспертизу по фактам его госпитализаций с признаками отравления.

Адвокат Вадим Прохоров заявил, что намерен оспаривать решение следователей вплоть до обращения с иском в ЕСПЧ.