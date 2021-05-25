Леонид Гозман: Романа не отпустят. NEXTA Батьке ну просто поперек души

Политик Леонид Гозман по просьбе Sobesednik.ru описал ближайшее будущее белорусского блогера Романа Протасевича.

– Ничего хорошего Романа не ждет, – уверен Гозман. – Лукашенко его не выпустит.

Протасевич – один из создателей телеграм-канала NEXTA, который Батьке ну просто поперек души. Как у нас Навальный будет сидеть, пока у власти Путин, так и этот парень будет сидеть, пока у власти Лукашенко.

Его девушку, Софию, возможно и отпустят. Но не сейчас, а только когда полностью сформируют дело против Протасевича. Сейчас она им необходима в качестве заложницы. Девушка в руках этих бандитов – весьма значимый фактор воздействия на Романа. А тем, кто сейчас на него нападает, следует сначала побывать в его положении, и только потом критиковать.

Роман Протасевич был задержан в аэропорту Минска, после того, как самолет, на котором летел основатель NEXTA из Афин в Вильнюс, был принудительно посажен белорусскими авиадиспетчерами.

Также была задержана и девушка Романа, гражданка России София Сапега.