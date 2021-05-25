Конкуренцию солистке "Тату" на выборах в Госдуму может составить экс-полицейский

Экс-сотрудник полиции Сергей Римский сообщил, что обсуждает возможность сотрудничества с партией «Яблоко», чтобы осенью принять участие в выборах в Госдуму. Напомним, что Римский уволился в начале года после разгона митинга сторонников Навального.

О намерении пойти в политику Римский заявил в интервью «Радио Свобода» (СМИ, признанное Минюстом выполняющим функции иностранного агента).

Для участие в госдумских выборах кандидатуру Римского должны одобрить на федеральном съезде партии в Москве. В региональном бюро эту идею одобряют. При этом экс-полицейский вступать в партию не собирается.

В минувшую субботу у политического активиста прошли обыски по делу об оскорблении представителя власти. Предполагается, что речь идет о какой-либо из реплик на митинге 21 апреля в сторону бывшего коллеги.

При этом Римский пока находится в статусе подозреваемого, обвинение ему не предъявлено. Молодой политик уверен, что это дело не помешает ему вести предвыборную кампанию.

Напомним, что в праймериз от Ивановской области также принимает участие экс-солистка группы «Тату» Юлия Волкова. Общественность последние недели шутит над ее предвыборными роликами в коллаборации с «Единой Россией». Римский сомневается, что она сможет пройти хотя бы праймериз партии.