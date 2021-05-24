Майор ЦАХАЛ: Нашей целью, в отличие от ХАМАС, никогда не будут гражданские люди

Фото: Global Look Press

Яйца, деньги, печеньки: как россиян заманивают на пункты вакцинации
Евгений Плющенко // фото: Global Look Press

Плющенко остался без звезд и сборной: что "унесла с собой" Александра Трусова?
От Витории ждут виктории // фото: Global Look Press

Черчесов в "Спартаке" потерпел Виторию: клуб отметит столетие с малоизвестным тренером?
Вадим Шипачёв // Фото: Global Look Press

"Позора не избежать": фанаты не верят в сборную России на ЧМ по хоккею
В центре внимания
Фото в статье: Global Look Press
Эксперт: Цены на путевки в Турцию и Россию упадут на 30% в случае открытия границ
"Новый уровень беспредела": Политолог обвинил белорусские власти в воздушном пиратстве
Тодоренко объявила о смене профессии и эмиграции с Топаловым из России

Новости дня

24 мая, понедельник

[22:29]Опубликовано обращение Протасевича, где он рассказывает о корректном обращении в СИЗО
[21:58]Неповиновение и нарушение ковидныхх норм: Мундеп Галямина арестована на 7 дней
[20:58]Лишившийся TikTok Милонов уличил "содомитов" и "рептилоидов" в "дискредитации здравых сил"
[20:15]Задолженность по зарплатам россиян за месяц снизилась на 10% – до 1,5 млрд рублей
[19:29]Авиакомпаниям в Британии запретят летать над Беларусью
[18:31]Невозможно влияние извне: ГосСМИ разрешат не отчитываться за иностранные деньги
[17:59]Суд в Воронеже истребовал 1 млн морального ущерба от МВД за пытки студентов в полиции
[16:54]Избитому в подвале суши-бара участнику акции за Навального отказали в возбуждении дела
[16:07]Глава ВОЗ заявил о возможном появлении нового смертоносного вируса
[16:02]38 уволенных сотрудников заявили о готовности подать в суд на метрополитен
[15:55]"Уезжайте. Двери закрываются": Ройзман дополнил свою речь перед выпускниками школ
[15:24]Мужчина расстрелял своего оппонента на детской площадке в Солнцево
[15:17]Жителям Подмосковья напомнили об опасности ландышей и о наказании за их сбор
[15:16]Рогозин раскритиковал Маска за несодержательное выступление на форуме Кириенко
[14:56]Мосгорсуд отменил условный приговор экс-полицейскому, стрелявшему в школьницу
[14:20]Лавров: Россия готова помогать Лукашенко в борьбе с оппозицией и митингами
[14:09]Экспертиза выявила пропаганду наркотиков в двух клипах Моргенштерна
[13:52]Сбежавший от Лукашенко политолог назвал главную ошибку арестованного главреда Nexta
[13:26]Кремль не будет интересоваться судьбой россиян, снятых с рейса в Беларуси
[12:57]Лукашенко запретил собирать на штрафы за митинги и освещать акции в прямом эфире
[12:27]МИД РФ высказался о захвате самолета. Ни слова о снятой с рейса гражданке РФ
[12:19]Курьер, водитель арт-дизайнер: в Госдуме назвали самые востребованные профессии
[11:57]СМИ рассказали о трех тяжело заболевших вирусологах в Ухане перед пандемией
[11:56]МИД Беларуси объяснил захват самолета безопасностью, а реакцию – политизацией
[11:22]Глава Ryanair о захвате самолета: "Это было пиратство, спонсируемое государством"
[10:45]Латвия рекомендует отказаться от полетов над Беларусью. AirBaltic это уже сделала
[10:31]Против выстрелившего в женщину тренера по фигурному катанию возбудили дело
[10:22]Google подала ответный иск на Роскомнадзор
[10:00]ТПП: Властям стоит поддерживать граждан или производителей, а не регулировать цены
[09:21]"Трезвая Россия": Наркотики, сигареты и алкоголь уносят жизни 1 млн россиян в год
[09:11]Главного редактора Baza отпустили из отдела полиции под обязательство о явке
[08:59]Глава Минюста поддержал идею ФСИН о замещении трудовых мигрантов заключенными
[08:36]Захват Лукашенко гражданского рейса ради ареста оппозиционера. Главное к 24 мая
[08:11]Вильфанд предупредил о сильной жаре и пожароопасности в Поволжье и на Урале

23 мая, воскресенье

[19:07]СМИ: Актриса Нина Шацкая умерла в возрасте 81 года от коронавируса
[17:55]Дуа Липа обвинила во лжи издание NYT, назвавшее ее антисемиткой за поддержку Палестины
[17:38]Задержан мужчина, избивший оппозиционного журналиста в ХМАО
[17:05]В поселке Новосибирской области тигрица в цирке повалила дрессировщика на пол
[15:43]Cоздателя NEXTA задержали в Минске, посадив самолет, который якобы был заминирован
[14:52]Закрылось СМИ "Новости Киселевска", чей редактор покинула страну после нападения

Фото: Global Look Press
Виртуально и реально: как поздравить ребенка с окончанием учебного года
Фото: depositphotos
Как отказаться от наследства с долгами
Фото: depositphotos
Шашлык без вреда для здоровья: полезным рецептом делится врач-диетолог
Фото: depositphotos
Цены вычитаются – здоровье прибавляется: как получить налоговый вычет на фитнес
Стоп-кадр: YouTube
Рецепт: бомбическая зубатка под маринадом
Фото в статье: пресс-служба СТС
Гратен из рыбы, рулетики из говядины и кальмар в кокосе: топ-3 ресторанных рецепта
Фото в статье: пресс-служба СТС
Бананы по-африкански, клубничное ризотто и йогуртовый торт: топ-3 фруктовых десертов
Фото в статье: depositphotos
Блины с копченым сыром, запеканка с кроликом и булгур: топ-4 необычных рецептов
Фото в статье: пресс-служба СТС
Дары моря на столе: Топ-3 блюд из морепродуктов от Александра Бельковича
Фото в статье: depositphotos
Грудка в глазури и кальмар с кускусом: два простых рецепта для незабываемого ужина
sobesednik logo

Майор ЦАХАЛ: Нашей целью, в отличие от ХАМАС, никогда не будут гражданские люди

Политика
20:57, 24 мая 2021

Майор ЦАХАЛ: Нашей целью, в отличие от ХАМАС, никогда не будут гражданские люди
Фото в статье: Global Look Press
Фото в статье: Global Look Press

Военная операция Армии обороны Израиля под кодовым названием «Страж стен» страшным эхом прокатилась по миру. Война XXI века шла практически в прямом эфире. Вот люди бегут в бомбоубежище в Тель-Авиве, вот столбы черного дыма клубятся над высотками в Газе.

Атаки ВВС, новейшее вооружение и ПВО, искусственный интеллект и кибер-технологии израильской Армии – из реальных войн это была самая продвинутая, самая технологичная в истории.

Представитель одной из самых закрытых структур еврейского государства – пресс-секретарь ЦАХАЛа (Армии обороны Израиля), майор Анна Уколова рассказала Sobesednik.ru, почему ВВС Израиля бомбили жилые дома в Газе и сколько секунд надо, чтобы спасти свою жизнь от летящей ракеты.

Анна Уколова // Фото: Елена Шафран

– 11 дней Израиль прожил под шквальными обстрелами. В это время опасности подвергались не только взрослые, но и десятки тысяч детей. Как можно с этим справиться?

– Наша цель – защитить жизни всех граждан и, конечно, в первую очередь жизни наших детей. В Израиле все службы, муниципалитеты, министерство обороны, служба тыла работают как слаженный механизм. На юге страны сразу закрыли школы и детские сады. Служба тыла разъясняет гражданам, как действовать в той или иной ситуации, дает рекомендации, как сохранить свою жизнь.

В стране существует система бомбоубежищ. Но представьте – чтобы добраться до бомбоубежища, у человека есть от 15 до 45 секунд, в зависимости от района, где он живет, и мощности выпущенной ракеты. Высокотехнологичные системы оповещения срабатывают максимально близко к тому месту, где ракета может упасть и разорваться, и куда могут полететь осколки. 11 дней люди жили в аду и практически в бомбоубежищах.

11 дней 70% населения Израиля подверглось непосредственной угрозе

4340 ракет было выпущено по территории Израиля из Сектора Газа

7030 раз звучал сигнал воздушной тревоги

– У израильтян есть одна из самых продвинутых систем защиты – система ПРО «Железный купол». Если бы не эти установки, жертв со стороны Израиля было бы на порядок больше. Как происходит перехват ракет?

– Когда террористы выпускают ракету в сторону Израиля, радар «Железного Купола» моментально ее обнаруживает, рассчитывает траекторию и операторы в комнате оперативного управления запускают ракету-перехватчика. Снаряды сталкиваются высоко в небе, и таким образом уничтожается вражеская ракета.

Каждая установка «Железный Купол» невероятно мобильна, работает круглые сутки в любую погоду против ракет ближнего и дальнего действия. Может отвечать на несколько атак одновременно, приспособлена для работы с кораблей военно-морского флота. Батареи установлены в разных местах Израиля так, чтобы защитить максимальную территорию.

Система работает с применением технологии искусственного интеллекта. Сбивает только снаряды и ракеты, летящие на заселенную территорию. В операции система снова доказала, что она эффективна на 90 процентов.

– Почему тогда столько ракет взрывались в жилых районах?

– К сожалению, мы не смогли перехватить все ракеты, летящие на наши города. Люди, которые погибли, это очень большая потеря для Израиля. Даже перехваченная ракета несет угрозу. Осколки ракет буквально прошивают здания. И это очень опасно, например, для человека, который не успел добежать до бомбоубежища.

– Если говорить о гражданском населении, то в течение всей операции ЦАХАЛ критиковали за то, что ВВС Израиля бомбят жилые районы и дома. В Израиле погибли 13 человек. Минздрав Газы называет сотни жертв. В чем тогда разница между жестокостью одних и агрессией других?

– Разница в том, что целью Армии Обороны Израиля никогда не были и не будут гражданские люди. В отличие от ХАМАСа, у которого четкая цель нанести удары по гражданским объектам, по людям в Израиле.

– Но точечные удары ВВС Израиля проводит в жилых районах.

– Когда ХАМАС размещает военные арсеналы внутри гражданского здания и использует помещения для решения военных задач, это здание, согласно международному праву, становится военной целью, легитимной для атаки. Все цели израильской армии являются военными объектами, по которым наносят ответные удары.

ХАМАС использует жилые районы в Секторе Газы в военных целях. В жилых домах размещаются арсеналы оружия, ракетные установки, штабы военной разведки и командования. К сожалению, другие офисы в зданиях часто используются гражданскими лицами, которые могут знать (а могут и не знать), что происходит в здании, а часто, и прямо у них на этаже.

– Вы имеете в виду высотное здание, где находилось агентство Associated Press? Его бомбардировка вызвала бурную негативную реакцию в мире.

– В высотках, где были журналисты, находились офисы разведки ХАМАСа, склады вооружения. Все жители этого здания были предупреждены. И им дали достаточно времени, чтобы эвакуироваться. Армия Обороны Израиля всегда предупреждает об атаках.

– Каким образом это происходит?

– Мы звоним людям, находящимся в здании, высылаем смс, используем специальные невзрывоопасные предупредительные ракеты. Но, к сожалению, ХАМАС практикует тактику живого щита, не давая людям возможности эвакуироваться. Когда они узнают, что будет атака Армии Обороны Израиля, они могут специально привести в здание детей.

640 запущенных в сторону Израиля ракет упали, не долетев до границы

90% ракет и снарядов обезвредили системы ПРО «Железный купол»

– Семь лет прошло после предыдущей военной операции «Несокрушимая скала». Что с тех пор изменилось?

– Важно понимать, что и тактика, и арсенал ХАМАСа не тот, каким он был в 2014 году. Все эти годы ХАМАС развивался с точки зрения военного командования, накапливал арсенал, строил объекты военной инфраструктуры. В этот раз залпы, запущенные по югу и центру страны, были намного массивнее.

– Да, таких «каскадов» никогда не было.

– Новую тактику – выпускать серии ракет мгновенно друг за другом – ХАМАС применил, чтобы затруднить работу систем израильских ПВО «Железный Купол». Кроме того, мы увидели, что в арсенале ХАМАСа появилось больше ракет среднего и дальнего радиуса действия, беспилотники, начиненные взрывчаткой.

Но в эти годы и израильская разведка не сидела сложа руки. У нас были обширные разведданные по очень большому количеству командиров ХАМАСа, по инфраструктурам террора на территории Газы…

– Так называемое «метро ХАМАС»?

– В том числе. Так мы назвали разветвленную систему подземных туннелей, прорытых по всей территории Газы, в том числе ведущих к границе Израиля. Эти укрепленные подземные сооружения используются для передвижения военной техники, для хранения оружия, для проведения военных операций и, кроме того, для похищения граждан Израиля. Одной из стратегических задач ЦАХАЛа в нынешней операции было уничтожение этой диверсионной инфраструктуры. Что и было выполнено. ВВС Израиля разрушили 100 км «метро ХАМАСа».

Ликвидировано около 200 боевиков и 20 командиров ХАМАС

Уничтожено 100 км туннелей подземной инфраструктуры

По сообщениям Министерства здравоохранения Палестины – 232 погибших, включая 65 детей, и 1900 раненых

– Почему не было наземной операции и израильские войска не вошли в Газу?

– Таково было решение правительства. Армия Обороны Израиля всегда готова к любому развитию событий и действует соответственно.

Шафран Елена, Израиль

Рубрика: Политика

Поделитесь статьей:

А. Лукашенко // Global Look Press

Политика

Опубликовано обращение Протасевича, где он рассказывает о корректном обращении в СИЗО
Фото: ВКонтакте

Политика

Неповиновение и нарушение ковидныхх норм: Мундеп Галямина арестована на 7 дней
Борт, которым летел Протасевич, приземлился в Вильнюсе // Фото: Darius Mataitis / Global Look Press

Политика

Сила каких-то обстоятельств: авиаэксперт указал на странные детали посадки самолета Ryanair в Минске
Политика
Сила каких-то обстоятельств: авиаэксперт указал на странные детали посадки самолета Ryanair в Минске
Майор ЦАХАЛ: Нашей целью, в отличие от ХАМАС, никогда не будут гражданские люди
Явлинский обвинил Лукашенко в "воздушном терроризме" и рассказал о последствиях
Зачем Лукашенко посадил самолет и задержал Протасевича? Пилько назвал причины событий
Общество
"Это какой-то песец": Варламов о психологии Лукашенко
Много странностей: Венедиктов задал Беларуси неудобные вопросы по ситуации с лайнером Ryanair
"Такие разговоры уже ведутся": Венедиктов раскрыл план властей по обязательной вакцинации
Правозащитница Зоя Светова раскритиковала идею заменить мигрантов заключенными
Колумнисты
Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

В петиции говорится, что человека с гитарой «запугивают силовики, наши концерты превращают в полицейские рейды, чиновники на местах звонят в клубы и настоятельно рекомендуют с нами не связываться. Таким образом были сорваны целые туры у музыкантов, известных на всю страну, а с менее известными вообще делают что хотят»

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

В конце концов, при идеологии во всех школах, на всех предприятиях и в любых газетах мы уже жили – и благополучно ее игнорировали, а при тотальном регулировании любых международных научных контактов, не говоря о всех формах просветительства, никакой науки не останется вообще

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Не знаем, что такого спрятано в выборах в Госдуму, но, как только близится избирательная кампания, невесть откуда появляется множество странных и порой давно позабытых личностей, заявляющих о намерении заполучить мандат. О депутатах здорового человека уже мало кто мечтает, зато можно будет хотя бы посмеяться

Культура и ТВ
"Стану дедушкой!": Гоша Куценко ждет внуков от общей дочери с Порошиной
"Радиация, перегрузки": Безрукова предупредила Пересильд об опасностях полета в космос
Евгений Воловенко: Избегаю разговоров о Кате Климовой
Отсидевшая 11 лет в тюрьме актриса поддержала Михаила Ефремова
Шоу-бизнес
"Не выдержал славы": Милохин после "Пусть говорят" круто изменил жизнь
"Костя достоин Оскара": Рудковская рассказала, зачем Богомолов раздел Билана
Лариса Гузеева о первой любви: "Сказал, что выдернет ноги, если еще раз напишу"
Александр Ревва: Впервые занялся сексом в 20 лет!

Здоровье
Похудевшие люди сидят реже, чем сохранившие свой вес
Смертельное осложнение коронавируса можно засечь еще дома
Непривитые от "короны" американцы рвутся в турпоездки чаще вакцинированных
Грязный воздух добирается до малышей еще в утробе матери
Туризм
"Кремль заставил Эрдогана": Названа дата открытия турецких курортов для россиян
"Обнуление наше все": туристы радуются отмене ПЦР-тестов для вернувшихся из Абхазии
Где в России не хуже, чем в Турции: 10 самых популярных мест
"Пирамидам хана! Русские идут": россияне с иронией встретили открытие границ с Египтом
Авто
"Гнать в шею таких министров!": автосписание штрафов с карт взбесило россиян
Депутат Лысаков предложил отбирать автомобили у пьяных водителей
"Свою "ласточку" на растерзание никто не даст": Асланян не верит в "народный каршеринг"
Верующих поставят на счетчик: сможет ли РПЦ отменить платную парковку у храмов
Недвижимость
Кредит и поглощение
Миллиардер Рыбаков назвал ипотеку глупостью. Он прав или не прав?
Жилье и жулье: кто виноват в росте цен на недвижимость и когда он остановится
Эксперт рассказал, что будет с ценами на жилье в 2021-м после отмены льготной ипотеки
Свежий номер
Иван Краско // фото в статье: Global Look Press, соцсети, архив редакции
Свадьба точно будет! Молодая невеста 90-летнего Краско дала первое интервью
Вячеслав Тихонов // Фото в статье: Global Look Press
Русский Бог Слава Тихонов. Дмитрий Быков – о советском кумире
Лаврентий Берия // Фото: Global Look Press
Опричник-отличник Лаврентий Берия: краткое жизнеописание советского Годунова
Фото: стоп-кадр YouTube
"Сил нет. Не знаю, дойду ли до магазина": состояние Светличной резко ухудшилось
Фото: Андрей Струнин, "Собеседник"
"Хочу 9 мая убить Горбачева. Он враг": озвучены детали неизвестного покушения на генсека
Евгений Гришковец//фото: стоп-кадр YouTube
Евгений Гришковец:
Навальному нужно было сесть в тюрьму
Global Look Press
"Маме сказали сдать меня в дом инвалидов":
последнее интервью артиста-карлика Федорова
Дмитрий Потапенко // стоп-кадр: YouTube
Потапенко:
Такого роста цен, как в России, нет нигде в мире!
Владимир Долинский // фото: Global Look Press
Владимир Долинский:
Как мы радовались Путину, надеялись и на него. Но...
Сергей Пускепалис // фото: Global Look Press
Сергей Пускепалис:
Россиянам нужно научиться принимать соседей
Global Look Press
Ксения Собчак разнесла Дану Борисову за странное отношение к проблемам дочери
Global Look Press
"Поняли, что сами не справимся!" Дочка Даны Борисовой попала в больницу
Фото: скриншот с видеоплатформы Premier; в статье: Instagram
Принц сдулся: Волочкова рассталась с новым возлюбленным
Фото: Global Look Press; в статье: Instagram
"Я беременная? Или анорексичка?" Собчак прокомментировала последние новости о себе
Фото: Instagram
Суд выписал детей и бывшую жену продюсера Иосифа Пригожина из квартиры
Фото: соцсети
Тувинцы опьянели без вина: жители Кызыла обошли сухой закон на майские
Бенито Муссолини // фото: Global Look Press
100 лет в обед: Муссолини выигрывает выборы, а в СССР расцветают нэпманы
Леонид Казинец // Фото: Global Look Press
"Баркли" попал под суд
Фото в статье: depositphotos
3 рецепта от шефа: пирог с грибами и шпинатом, кордон-блю и биточки с фаршем
Светлана Радионова // Фото: Global Look Press
Королева надзорных скандалов
^