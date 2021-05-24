Майор ЦАХАЛ: Нашей целью, в отличие от ХАМАС, никогда не будут гражданские люди

Военная операция Армии обороны Израиля под кодовым названием «Страж стен» страшным эхом прокатилась по миру. Война XXI века шла практически в прямом эфире. Вот люди бегут в бомбоубежище в Тель-Авиве, вот столбы черного дыма клубятся над высотками в Газе.

Атаки ВВС, новейшее вооружение и ПВО, искусственный интеллект и кибер-технологии израильской Армии – из реальных войн это была самая продвинутая, самая технологичная в истории.

Представитель одной из самых закрытых структур еврейского государства – пресс-секретарь ЦАХАЛа (Армии обороны Израиля), майор Анна Уколова рассказала Sobesednik.ru, почему ВВС Израиля бомбили жилые дома в Газе и сколько секунд надо, чтобы спасти свою жизнь от летящей ракеты.

Анна Уколова // Фото: Елена Шафран

– 11 дней Израиль прожил под шквальными обстрелами. В это время опасности подвергались не только взрослые, но и десятки тысяч детей. Как можно с этим справиться?

– Наша цель – защитить жизни всех граждан и, конечно, в первую очередь жизни наших детей. В Израиле все службы, муниципалитеты, министерство обороны, служба тыла работают как слаженный механизм. На юге страны сразу закрыли школы и детские сады. Служба тыла разъясняет гражданам, как действовать в той или иной ситуации, дает рекомендации, как сохранить свою жизнь.

В стране существует система бомбоубежищ. Но представьте – чтобы добраться до бомбоубежища, у человека есть от 15 до 45 секунд, в зависимости от района, где он живет, и мощности выпущенной ракеты. Высокотехнологичные системы оповещения срабатывают максимально близко к тому месту, где ракета может упасть и разорваться, и куда могут полететь осколки. 11 дней люди жили в аду и практически в бомбоубежищах.

11 дней 70% населения Израиля подверглось непосредственной угрозе 4340 ракет было выпущено по территории Израиля из Сектора Газа 7030 раз звучал сигнал воздушной тревоги

– У израильтян есть одна из самых продвинутых систем защиты – система ПРО «Железный купол». Если бы не эти установки, жертв со стороны Израиля было бы на порядок больше. Как происходит перехват ракет?

– Когда террористы выпускают ракету в сторону Израиля, радар «Железного Купола» моментально ее обнаруживает, рассчитывает траекторию и операторы в комнате оперативного управления запускают ракету-перехватчика. Снаряды сталкиваются высоко в небе, и таким образом уничтожается вражеская ракета.

Каждая установка «Железный Купол» невероятно мобильна, работает круглые сутки в любую погоду против ракет ближнего и дальнего действия. Может отвечать на несколько атак одновременно, приспособлена для работы с кораблей военно-морского флота. Батареи установлены в разных местах Израиля так, чтобы защитить максимальную территорию.

Система работает с применением технологии искусственного интеллекта. Сбивает только снаряды и ракеты, летящие на заселенную территорию. В операции система снова доказала, что она эффективна на 90 процентов.

– Почему тогда столько ракет взрывались в жилых районах?

– К сожалению, мы не смогли перехватить все ракеты, летящие на наши города. Люди, которые погибли, это очень большая потеря для Израиля. Даже перехваченная ракета несет угрозу. Осколки ракет буквально прошивают здания. И это очень опасно, например, для человека, который не успел добежать до бомбоубежища.

– Если говорить о гражданском населении, то в течение всей операции ЦАХАЛ критиковали за то, что ВВС Израиля бомбят жилые районы и дома. В Израиле погибли 13 человек. Минздрав Газы называет сотни жертв. В чем тогда разница между жестокостью одних и агрессией других?

– Разница в том, что целью Армии Обороны Израиля никогда не были и не будут гражданские люди. В отличие от ХАМАСа, у которого четкая цель нанести удары по гражданским объектам, по людям в Израиле.

– Но точечные удары ВВС Израиля проводит в жилых районах.

– Когда ХАМАС размещает военные арсеналы внутри гражданского здания и использует помещения для решения военных задач, это здание, согласно международному праву, становится военной целью, легитимной для атаки. Все цели израильской армии являются военными объектами, по которым наносят ответные удары.

ХАМАС использует жилые районы в Секторе Газы в военных целях. В жилых домах размещаются арсеналы оружия, ракетные установки, штабы военной разведки и командования. К сожалению, другие офисы в зданиях часто используются гражданскими лицами, которые могут знать (а могут и не знать), что происходит в здании, а часто, и прямо у них на этаже.

– Вы имеете в виду высотное здание, где находилось агентство Associated Press? Его бомбардировка вызвала бурную негативную реакцию в мире.

– В высотках, где были журналисты, находились офисы разведки ХАМАСа, склады вооружения. Все жители этого здания были предупреждены. И им дали достаточно времени, чтобы эвакуироваться. Армия Обороны Израиля всегда предупреждает об атаках.

– Каким образом это происходит?

– Мы звоним людям, находящимся в здании, высылаем смс, используем специальные невзрывоопасные предупредительные ракеты. Но, к сожалению, ХАМАС практикует тактику живого щита, не давая людям возможности эвакуироваться. Когда они узнают, что будет атака Армии Обороны Израиля, они могут специально привести в здание детей.

640 запущенных в сторону Израиля ракет упали, не долетев до границы 90% ракет и снарядов обезвредили системы ПРО «Железный купол»

– Семь лет прошло после предыдущей военной операции «Несокрушимая скала». Что с тех пор изменилось?

– Важно понимать, что и тактика, и арсенал ХАМАСа не тот, каким он был в 2014 году. Все эти годы ХАМАС развивался с точки зрения военного командования, накапливал арсенал, строил объекты военной инфраструктуры. В этот раз залпы, запущенные по югу и центру страны, были намного массивнее.

– Да, таких «каскадов» никогда не было.

– Новую тактику – выпускать серии ракет мгновенно друг за другом – ХАМАС применил, чтобы затруднить работу систем израильских ПВО «Железный Купол». Кроме того, мы увидели, что в арсенале ХАМАСа появилось больше ракет среднего и дальнего радиуса действия, беспилотники, начиненные взрывчаткой.

Но в эти годы и израильская разведка не сидела сложа руки. У нас были обширные разведданные по очень большому количеству командиров ХАМАСа, по инфраструктурам террора на территории Газы…

– Так называемое «метро ХАМАС»?

– В том числе. Так мы назвали разветвленную систему подземных туннелей, прорытых по всей территории Газы, в том числе ведущих к границе Израиля. Эти укрепленные подземные сооружения используются для передвижения военной техники, для хранения оружия, для проведения военных операций и, кроме того, для похищения граждан Израиля. Одной из стратегических задач ЦАХАЛа в нынешней операции было уничтожение этой диверсионной инфраструктуры. Что и было выполнено. ВВС Израиля разрушили 100 км «метро ХАМАСа».

Ликвидировано около 200 боевиков и 20 командиров ХАМАС Уничтожено 100 км туннелей подземной инфраструктуры По сообщениям Министерства здравоохранения Палестины – 232 погибших, включая 65 детей, и 1900 раненых

– Почему не было наземной операции и израильские войска не вошли в Газу?

– Таково было решение правительства. Армия Обороны Израиля всегда готова к любому развитию событий и действует соответственно.

Шафран Елена, Израиль