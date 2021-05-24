Невозможно влияние извне: ГосСМИ разрешат не отчитываться за иностранные деньги

Поправки в закон «О СМИ» в число исключений внесут освобождение государственных медиа от отчетности о поступающих на их счета средств от иностранных юридических и физических лиц. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на законопроект Минцифры.

Объясняется такое исключение тем, что учрежденные государственными органами СМИ не смогут «искажать картину политической действительности» под влиянием извне. Якобы покушаться на интересы российского общества могут только коммерческие СМИ.

Сейчас же все редакции, кроме зарубежных и созданных по международным договорам РФ, обязаны раз в три месяца сообщать об иностранном финансировании.