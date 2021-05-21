В Томске задержали независимого депутата городского парламента Ксению Фадееву

Депутат городской думы Томска Ксения Фадеева была задержана сегодня сотрудниками правоохранительных органов прямо на выходе из здания парламента. Об этом сообщают Фонд борьбы с коррупцией* и «Открытка».

Причина задержания пока неизвестна. По данным местного издания VTomske, которое ссылается на очевидца Игната Купцова, Фадееву доставили в Советский РОВД. Сейчас она находится там вместе со своим адвокатом.

Её коллега по думе Андрей Фатеев должен вскоре выйти после 30 суток ареста.

Г-жа Фадеева была избрана в городское законодательное собрание Томска осенью 2020 года. Тогда она была координатором ныне ликвидированного местного штаба Алексея Навального (Штабы Навального внесены в список экстремистских организаций Росфинмониторинга, суд пока не подтвердил это решение). Депутат шла на выборы как самовыдвиженец.

В одном из своих последних выступлений Фадеева жаловалась, что на ремонт всех социальных объектов города нужно всего 3,5 млрд рублей, но бюджет Томска не может выделить таким средства, а ни одной федеральной программы по ремонту школ и садиков в регионах не существуют при этом из федерального бюджета, по её словам в год выделяется порядка 50 млрд рублей только на провластные СМИ Russia Today и «Россия Сегодня».

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*ФБК объявлен российскими властями «иностранным агентом».