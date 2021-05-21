В ХМАО избили журналиста, критиковавшего местную власть

В городе Югорске Ханты-Мансийского автономного округа неизвестный избил местного журналиста и оппозиционера Антона Пантина. Сейчас он находится в травматологическом отделении местной больницы.

Пантин исключает, что нападение было совершено из хулиганских намерений и уверен, что речь идет о политически мотивированной агрессии.

«Власть прекрасно знает, что я пойду [в качестве кандидата на выборы] в югорскую думу и думу Ханты-Мансийского автономного округа. Я для них угроза»

, — заявил журналист в интервью телеканалу «Дождь».

Участковый сообщил Пантину, что по факту его избиения уже возбуждено уголовное дело. Предположительно, речь идет о статье «Хулиганство».

По словам Пантина, ранее он неоднократно обличал деятельность губернатора региона и местных властей в своих публикациях.

Ранее журналистка кузбасского города Киселевска Наталья Зубкова была вынуждена покинуть Россию из-за нападения и угроз, поступающих ей в отношении ее дочери.