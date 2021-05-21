Трех сотрудниц TUT.by переводят в СИЗО города Жодино. Через 10 дней им предъявят обвинение

TUT.by со ссылкой на администрацию изолятора временного содержания на Окрестина в Минске сообщает, что трех сотрудниц редакции переводят в СИЗО города Жодино. Об этом пишет «Новая газета».

Напомним, с 18 мая обыски проходили во всех офисах компании, а более десятка журналистов были задержаны.

Через десять дней обвинение предъявят главреду Марине Золотовой, редактору Ольге Лойко и журналистке Елене Толкачевой, которые теперь будут содержаться в Жодино.

Они стали фигурантами дела об уклонении от уплаты налогов, передает издание.