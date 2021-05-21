Путин и Зеленский: политолог прокомментировал возможную встречу глав России и Украины

Еще совсем недавно, когда украинский президент Владимир Зеленский выступил с обращением в адрес своего российского коллеги Владимира Путина и предложил ему провести встречу «в любой точке», молодого политика откровенно высмеивали.

В ироничном отношении к его заявлениям немало объяснимого. Большинство экспертов сразу же отметили, что эта риторика появилась в его высказываниях не столько в продолжение логики и риторики «завершения войны в Донбассе», ставшей основой его предвыборной кампании в 2019 году, сколько была спровоцирована колоссальной напряженностью в зоне конфликта и у границ Украины, куда Россия стянула внушительную военную группировку.

Да и с российской стороны в адрес Зеленского после этого призыва звучали преимущественно насмешки. Однако 20 мая в рамках большой пресс-конференции по итогам двухлетия своего президентства, украинский лидер неожиданно объявил о том, что его офис уже согласовывает с администрацией российского президента варианты встречи с Путиным. И в этот раз массовых насмешек в адрес Зеленского почти не слышно.

Дело в том, что многие эксперты считают такую встречу вполне вероятной. К примеру, как отмечает глава Центра украинских исследований при Институте Европы РАН Виктор Мироненко, Украина и ее руководство в последнее время поставлены в условия, при которых им, вне зависимости от отношения к тем или иным вопросам, просто необходимо искать встречи с российским лидером.

Виктор Мироненко // Фото: стоп-кадр, YouTube канал «Эхо Москвы»

Частично, добавил Мироненко, это обусловлено недавно объявленным властями США отказом от давления на проект строительства газопровода «Северный поток – 2». Причем, об этом было объявлено непосредственно после встречи главы Госдепа США Тони Блинкена с главой МИД России Сергеем Лавровым, а после прямой встречи Байдена и Путина ситуация может зайти еще дальше.

– Это можно назвать вполне ожидаемым, – отметил эксперт в эфире радиостанции «Эхо Москвы». – Владимир Зеленский еще несколько месяцев тому назад, в самый пик напряжения, сложившегося на Донбассе, обратился к Владимиру Путину с предложением провести встречу. А вчера, связано это или не связано с пресс-конференцией президента Украины, данная тема вновь всплыла в весьма непростом контексте. Поскольку одновременно с этим всплыла информация о том, что США не хотят больше препятствовать строительству «Северного потока – 2».

Вчера Зеленский в своем выступлении говорил об этом очень грустно, отметив, что если американцы во время встречи между Джо Байденом и Владимиром Путиным решатся разменять «Северный поток – 2» на какие-то иные вещи, это будет огромной ошибкой Вашингтона, которая приведет к большим последствиям.