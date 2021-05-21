Белорусский активист Ашурков умер в шкловской колонии от остановки сердца

В Беларуси умер политический активист Витольд Ашурков. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на телеграм-канал «Наша Нива», которым передали информацию родственники политзаключенного.

В январе 2021 года Витольда Ашурока приговорили к пяти годам колонии по статьям об участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и насилии в отношении сотрудника милиции.

17 мая было опубликовано письмо активиста из шкловской колонии, где он отбывает срок. По его словам, в учреждении начали нашивать желтые бирки на одежду политических заключенных.