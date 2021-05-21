4 организации и 12 судов попали в санкционный список США против "Северного потока 2"

Федеральная морская спасательная служба России, Самарский теплоэнергетический имущественный фонд, «КОКСОХИМТРАНС» и ООО «Мортранссервис» попали в санкционный список Минфина США, связанный с реализацией проекта «Северный поток 2».

Также в этом списке оказались 12 морских судов, хотя предполагалось, что в нем будет всего четыре судна. Об этом пишет «Интерфакс».

Уже отмечается, что ряд конгрессменов со стороны США выступили против новых санкций как недостаточных. А до этого их не приветствовали в Берлине и Москве, называю излишними.