Загнанный в угол: Орешкин рассказал о психологии Владимира Путина

В последнее время российские власти активизировали работу в направлении признания целого ряда организаций нежелательными в РФ. Причем в первую очередь, эти действия касаются разного рода оппозиционных организаций или аффилированных с ними структур. Самой громкой историей в этом контексте может стать судьба структур, связанных с известным российским оппозиционером Алексеем Навальным, причем, им в данном случае грозит даже не статус нежелательных организаций, а риск признания экстремистскими вместе с полным запретом деятельности и преследованием всех, кто имеет к ним хоть какое-то отношение.

Специалисты уже назвали недавнее обращение столичной прокуратуры в суд с требованием признать «Штаб Навального»* и ФБК**, который и без того имеет статус «иноагента» со всеми вытекающими отсюда последствиями, экстремистскими организациями, свидетельством активизации репрессивной машины. Между тем, мало кто говорит о причинах происходящего. А они, считает известный российский политолог Дмитрий Орешкин, исходят всего из двух основных составляющих.

Причем одна из них носит сугубо психологический характер и имеет прямое отношение к российскому президенту Владимиру Путину. По крайней мере, Орешкин намекнул на это, попутно сравнив главу российского государства с «загнанным в угол животным», идущим в атаку от безысходности.

«Ну, существуют две ключевых составляющих. Это то, что происходит в главном мозгу России. Ведь он считает себя обиженным, ущемленным и обложенным со всех сторон, а потому, соответственно, его психология стала более агрессивной. Ведь известно, что любое животное начнет идти в атаку, если его загнать в угол. Это именно психологическая составляющая вопроса.

Вторая составляющая еще более важная – это исключительно функциональный вопрос. Чем хуже дела в российской культуре, экономике, социальной сфере, СМИ, тем сильнее приходится переносить центр тяжести с точки зрения консолидации и мобилизации на разного рода страшилки – дескать, кругом враги, необходимо сплотиться и дать отпор. И вокруг кого сплотиться? Известно ведь, вокруг кого», - заявил Орешкин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

*Штабы Алексея Навального внесены Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму

**ФБК объявлен российскими властями «иностранным агентом»