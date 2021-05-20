Кадыров стал проблемой для Кремля: Гусий рассказал о "новых должностях" для главы Чечни

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров стал в какой-то степени проблемой для Кремля. Снять Рамзана Ахматовича с его нынешней должности федеральный центр не решается, не подыскав для него новый пост, однако с решением этого вопроса в Администрации президента, вероятнее всего, имеются серьезные проблемы. Такое мнение озвучил российский журналист Андрей Гусий.

По мнению эксперта, глава Чечни неорганично смотрится в любом из потенциальных вариантов его дальнейшего потенциального трудоустройства, а потому в правительстве или силовых структурах места ему не найдется. Что же касается с вариантом стать полпредом президента, к примеру, на Кавказе, то в этом смысле, убежден Гусий, могут возникнуть серьезные противоречия с элитами отдельных республик, воспринимающих фигуру Кадырова неоднозначно.

«Кресло полномочного представителя президента ему точно не светит. Нужно быть реалистами, в республиках к Кадырову относятся, скажем так, неоднозначно. В той же Ингушетии далеко не все будут рады такому руководству, как и в некоторых иных субъектах Федерации.

Говорить же о переходе главы Чечни в ту или иную военную структуру также нет смысла. Я сомневаюсь, что Кадыров сможет влиться в систему управления и подчинения так же, как тот же Евкуров. Просто характер не позволит. Не менее сомнительным вариантом видится и его переход в правительство, поскольку он традиционно любит много комментировать, невзирая на все слова и установки Кремля.

При этом Рамзана Кадырова можно назвать губернатором-долгожителем, что вместе с тотальным обновлением республик Кавказа смотрится довольно странно.

В итоге выходит вариант, когда полностью убрать нельзя, а подыскать новое место работы весьма проблематично. Полагаю, что это понимают и в Администрации президента. А сам Кадыров при этом продолжает попадать в повестку с довольно странными информационными поводами, в том числе и по международным вопросам», – пишет Гусий в своем авторском Telegram-канале.