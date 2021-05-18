"Пора Путину наградить Путина": в Сети высмеяли награждение Чайки и Беглова орденами

Президент России Владимир Путин наградил полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайку орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в обеспечение деятельности президента РФ и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Чайку Юрия Яковлевича – полномочного представителя президента РФ в Северокавказском федеральном округе», – говорится в тексте указа.

Тем же указом Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова:

«За большой вклад в социально-экономическое развитие Санкт-Петербурга и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Беглова Александра Дмитриевича – губернатора Санкт-Петербурга».

Учитывая, что оба этих политика очень «любимы» в народе, хейта было не избежать, и он не заставил себя долго ждать.

«Беглову то за что???» – вопрошает житель Санкт-Петербурга.

«За развитие СПб? Это насмешка над петербуржцами… При нем никакого развития, как и при Полтавченко… Не помню, может, и его за то же награждали. Все, что мы видим – это забитые транспортом дороги, ямы, ветхий дымящий городской транспорт и остановка строительства метро. Наверное, у него есть другие заслуги», – поддержал земляка другой уроженец северной столицы.

«Будь продажным и заработай медальку от Путина», – объясняют недовольным.

«Так устроена наша страна. Обесценились награды – раздаются всем подряд», – вздыхает следующий комментатор.

«Коррупция процветает, капиталы уходят в офшоры, а Путин чиновников орденами обвешивает. Ничего не скажешь», – вторит москвич.