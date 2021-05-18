"О, денежки": Депутат Мосгордумы распекла Собянина за непрофессионализм

Стройки века и масштабные инфраструктурные проекты – именно эти направления, как считают многие эксперты, в последние годы и даже десятилетия превратились в идеальный способ «закопать» бюджетные деньги. Причем, происходит это на всех уровнях. Практически каждый новый фонтан, каждый километр дороги, любая новый объект в России стоит непомерно дорого, а потому воспринимается как обычный способ «распилить» бюджет.

Происходит это, что неоднократно подчеркивали политологи, на самых разных уровнях – от федерального до регионального. К примеру, шутки про ежегодное «перекладывание» плитки на улицах Москвы уже довольно прочно вошли в фольклор горожан. Причем мэрия Москвы при Сергее Собянине продолжает активно «вбухивать» миллиарды в подобные проекты, несмотря на массу проблем населения, спровоцированных хотя бы тем же «ковидным» кризисом.

К примеру, не так давно городская администрация внесла на рассмотрение Мосгордумы проект поправок к бюджету города, который вызвал недоумение у депутата Дарьи Бесединой, решившей поделиться с избирателями некоторыми деталями этого документа, а вместе с тем и выразить критику в адрес команды Сергея Семеновича.

«На минувшей неделе Сергей Собянин внес на рассмотрение Московской городской думы проект изменений в бюджет столицы, – пишет Беседина в авторской колонке на сайте «Эха Москвы».

Дарья Беседина // Фото: соцсети

Аппарат Думы опубликовал этот документ в пятницу, и депутатам на прошедших выходных вместо приятных занятий пришлось заниматься изучением того, что же там такого навносила мэрия. Впрочем, изучать оказалось особо нечего: сумму в 191 миллиард рублей (а это в 4 раза больше бюджета всей Псковской области) мэрия расписала всего на трех страницах.

Как оказалось, практически все средства выделяются на стройки: метро, поликлиники, МЦД, хорды. К примеру, на метро было выделено 55 миллиардов. Почему именно такая сумма? Каким образом дополнительные денежные вливания помогут ускорить строительство метро, ведь там сроки зависят только от технологических процессов. А самое главное, сколько и на что предлагается потратить. На все эти вопросы ответов нет.

Как мне кажется, в мэрии просто обрадовались: о, денежки! И быстро расписали их на первые попавшиеся стройки.

В нормальной ситуации был бы длительный процесс обсуждения, на что лучше потратить дополнительные средства. Велась бы общественная дискуссия, и не только в городской Думе, но и на других площадках, выясняли бы: стоит ли тратить 191 миллиард на стройки или лучше все же направить эти средства на социальные нужды? А может быть, было бы неплохо сократить бюджетный дефицит, который на данный момент составляет 510 миллиардов?»