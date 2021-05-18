Глава Приморья и полпред президента "ушли" мэра Владивостока

Глава администрации Владивостока Олег Гуменюк сообщил в своем Instagram, что намерен подать заявление о своей отставке после разговора с губернатором Приморья Олегом Кожемяко и полпредом президента на ДВ Юрием Трутневым. Они сказали, что ему пора уходить, хотя его избрали в 2019 году и занимать свою должность он должен был до 2024 года.

«Сегодня мною, полпредом президента России в ДФО Юрием Трутневым и губернатором края Олегом Кожемяко было принято консолидированное решение о моем уходе с поста главы Владивостока», — сообщил г-н Гуменюк.

Ранее «Интерфакс» опубликовал фрагмент беседы г-д Кожемяко и Трутнева. Губернатор пожаловался полпреду, что «работа мэра на сегодня не удовлетворяет ни жителей, ни нас как краевую власть», отметив неутешительные успехи мэра в благоустройстве города, несмотря на значительные дотации.

В свою очередь, полпред президента предложил договориться об уходе мэра Гуменюка: «Я думаю, он разумный человек, не надо публичных действий, надо просто попросить его написать заявление и искать человека, который своей энергией, опытом, эффектностью управления сможет изменить Владивосток к лучшему».

Напомним, что именно во Владивостоке ранее придумали поставить гранитные лавочки за 10 миллионов рублей, создавшие атмосферу кладбища. После того как эту идею высмеяли сперва жители, которые устроили торжественные похороны города, вкуса и здравого смысла, а затем и СМИ, включая федеральное телевидение. Не удержался от комментариев тогда и губернатор Кожемяко.