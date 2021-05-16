На довыборах в округе с наблюдателями явка в 10 раз ниже, чем в округе без них

Эксперты обнаружили электоральные аномалии на довыборах Саратовской области: округи обгоняют соседей по явке в десятки раз. Сейчас там проходят трехдневное голосование на довыборах депутатов регионального парламента.

По данным специалистов движения «Голос», в Волжском избирательном округе №1, где присутствуют независимые наблюдатели, явка резко разнится с явкой в трех других округах (всего довыборы проходят по четырем округам), где наблюдателей от «Голоса» нет. По состоянию на 16 мая — последний день голосования — на ОИК №1 явка составила 3,29% избирателей, когда на ОИК №13 — 30,46 (в 9 раз больше), на ОИК №15 — 14,73% (в 6 раз больше), на ОИК №19 — 34,02% (в 10 раз больше).

При этом число избирателей в списках по этим округам не сильно различается, а значит речь идет о том, что на довыборы якобы пришли буквально в 10 раз больше избирателей.

Сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц ранее также сообщал, что в Саратовской области наблюдателям удалось обнаружить прямые вбросы, который были устранены с привлечением сотрудников правоохранительных органов:

«На УИК 26 обнаружен вброс. Это конечно надо додуматься, в ящик с двумя бюллетенями вбросить ещё два, пока наблюдатели ненадолго вышли. Но руки чешутся, видимо план на многодневку поставили, выполняют как могут»,

— пишет эксперт в своем Telegram-канале. После привлечения СМИ и полиции переносная урна была опечатана, а председатель УИК отстранена от выполнения своих обязанностей: «УК РФ Статья 142.2. Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня... будет ли следствие?» — задается Мельконьянц вопросом.

Напомним, что Саратовскую область в Госдуме, в частности представляет её председатель Вячеслав Володин, который осенью снова намерен избираться по ней в федеральный парламент.