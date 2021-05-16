Европарламент придумал, как работать с Россией в долгосрочной перспективе

Комитет Европарламента по международным делам подготовил свои предложения по работе с Россией. Рекомендации были направлены руководству Евросоюза и Еврокомиссии. В нем описаны меры для борьбы с российской русскоязычной пропагандой, предусмотрен вариант, когда выборы в Госдуму, назначенные на осень 2021 года будут сфальсифицированны, а также указано, что делать для склонения России к демократическому пути развития в долгосрочной перспективе.

Чтобы противодействовать русскоязычной пропаганде, депутаты Европарламента предлагают создать круглосуточный телеканал.

Если выборы в Госдуму не будут признаны Евросоюзом из-за фальсификаций, российский парламент могут объявить нелегитимным, как следствие, отстранить Россию от участия во всех международных объединениях на базе парламента (к примеру, ПАСЕ, — ред.).

Чтобы у России появились прозрачные стимулы для движения в сторону демократизации, предлагается «анонсировать стратегическое видение будущих отношений с демократической Россией», то есть кроме поддержки демократического лагеря в РФ также предложить в перспективе ослабить визовый режим и наладить инвестирование в свободную торговлю — ценой этого станут демократические преобразования в стране.

Речь в документе также идет о сдерживании угрозы России через укрепление связей со странами восточной Европы: Молдова, Беларусь, Украина, Грузия, а также с Арменией и Азербайджаном. Кроме того, в случае российской агрессии по отношению к соседям рекомендуется привести в действия ранее обозначенные Европарламентом угрозы: отключение от SWIFT и отказ от российских нефти и газа — зависимости от отечественных ресурсов вообще рекомендуется избегать пока Владимир Путин продолжает оставаться у власти.

Для противодействия гибридным угрозам со стороны России предложено совместно с США всерьез и централизовано заняться борьбой с отмыванием денег, поддержкой правозащиты, развитием института международных расследований и контролем за финансовой помощью.

Комиссия Европарламент также выступает за пересмотр инвестиционных проектов, начиная с «Северного потока-2» и усилить противодействие нарушению прав человека в России, включая возможное введение новых санкций.