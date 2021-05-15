Израиль уничтожил ракетными ударами здание в Газе, где располагались офисы СМИ

Израильская армия разрушила четырьмя ракетным ударами здание в Газе, где находились офисы ряда мировых СМИ, апартаменты и коммерческие компании. Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что в здании располагались, в частности, представительства телеканала Al Arabiya и агентства Associated Press. Оно считалась одним из самых высоких в Газе.

Как отмечается, это уже четвертая высотка в Газе, ставшая на этой неделе целью ракетных ударов Израиля, по мнению которого это здание использовалось под офисы, штабы или склады для вооружений ХАМАС.

Людям, находившемся в здании, дали час на то, чтобы его покинуть.

Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. За это время с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской — почти 140, в том числе почти 40 детей. Также в прибрежном анклаве было полностью разрушено более 500 единиц жилого фонда, еще порядка трем тысячам нанесен серьезный ущерб.

Известный российский журналист Анатолий Несмиян считает, что искать виноватых в новом обострении следует по обе стороны условной границы конфликта. «У очередного обострения между Израилем и палестинским сектором Газа есть то, что делает этот конфликт повторяющимся и неизбежным. Это, с одной стороны, неспособность ХАМАС хоть как-то управлять территорией, из-за чего группировка заинтересована в том, чтобы периодически перенаправлять социальный негатив от себя в другую сторону, а вместе с тем сплачивать всех вокруг себя. С другой стороны, в Израиле в последнее время все тоже не так хорошо, и это легко прослеживается за постоянным правительственным кризисом. Кроме того, ситуацию усугубил карантин, который никак не добавил умиротворения. Поэтому нынешняя маленькая война в интересах обеих сторон. В минусе же, как обычно, простые люди, но люди – это как раз тот расходный материал в большой политике, которым всегда можно в какой-то степени пренебречь», — заявил журналист.