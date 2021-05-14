После дорожного инцидента сенатора Королева призвали исключить из ...КПСС

Бывший губернатор Липецкой области, член Совета Федерации Олег Королев ответил на публикации в СМИ о том, что он сел за руль пьяным. Политик сказал, что вел машину трезвым. Более того, он отметил, что алкоголь ему противопоказан из-за болезни.

«У меня просто прихватило сердце. Резко поднялось давление, случился приступ мерцательной аритмии. Я, с трудом различая дорогу, выехал на обочину, выпил лекарство, обратился к гаишникам. Говорю, ребята, очень плохо, даже дорогу не вижу, отвезите меня домой. Они отвезли меня домой, я принял лекарство и лег», - рассказал Королев.

Ранее в Сети появилось видео с внедорожником Lexus, хаотично движущимся по дороге. У автомобиля были заметны повреждения на кузове и пробитое колесо. По информации СМИ, машиной управлял сенатор. Также некоторые издания утверждали, что человек, похожий на него, уснул за рулем после отказа от медосвидетельствования.

Надо сказать, что россияне восприняли слова Королева как отмазки и не поверили ему, о чем свидельствуют множественные комментарии в соцсетях.

«С мерцательной аритмией лучше вообще за руль не садиться! Чистая «ефремовщина» и не более!» - считает читатель.

«Похоже на отмазку ребенка, у которого всё лицо и руки испачканы вареньем, но он с искреннем выражением лица доказывает, что варенье не ел. Могли бы уж что-нибудь убедительнее придумать. А вообще не понимаю, он что, такой бедный? На крузак деньги есть, а на водителя те же 50-70 тысяч в месяц нет? Или хотя бы такси вызвать за 1000 рублей. Еще один «ефремов». Человек, который такое допускает, априори не достоин ничем руководить, тем более областью. Никакого конструктива от него быть не может, по определению», - высказался москвич.

«Олег Петрович, огуречный рассол вам в помощь от аритмии», - предложили сенатору лекарство.

«Помню, прокурор насмерть сбил женщину, так отмазывался, что продал свой «Мерседес» случайному прохожему у ларька с сигаретами за пять минут до ДТП. Правда год ему всё же дали...» - вспомнил другую историю еще один читатель.

«Сенаторы не пьют, только похмеляются. Любого другого лишат за такое прав и выпишут штраф, даже если он болен. Сильные мира сего… Он будет чист, впоследствии здоров и будет ездить», - грустит сибиряк.

«Да-да! Я не я, и хата не моя! Меня там не было, а если я там был, то спал», - предлагает сенатору другие объяснения студент.

«Логичный вопрос: «Зачем нужен больной чиновник?» - звучит резонный вопрос.

«Так ведь он за Россию болеет!» - объясняют тут же.

«Если сенаторы такие, понятно, почему в стране бардак, с ружьями в школы приходят и прочее…», - находит объяснение казанской трагедии читатель.

«Исключить его из КПСС! Или что там у них сейчас?» - звучит лозунг.

«Корвалол в аптеке не каждому продадут, там содержание спирта более 20 %. Только дурак за рулем его пьет, тем более он вряд ли поможет при таком диагнозе», - выступил медик.

«Как отмазывают-то нелепо. Людей за дурачков что ли держат?» - считает петербуржец.

«Даже успел в машине диагноз себе поставить и кардиограмму снять – молодец! А почему попросил гаишников отвезти его домой а не в больницу. Так ведь знает, что в больнице не лечат от пьянства. В медвытрезвитель его надо было!» - задает риторический вопрос уралец.

«Очередной позор «народных» избранников. Они почему-то слово «избранные» трактуют совсем иначе...» - завершает дискуссию пенсионер.