Опозорившийсь в Интернете, Вячеслав Володин решил подстраховаться на праймериз

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, который оказался одним из главных ньюсмейкеров майских праздников после того, как получил втык от пенсионерки в родном Саратове, вновь вышел в информационное поле, сообщил, что примет участие в предварительном голосовании «Единой России».

«Подал заявление на участие в предварительном голосовании «Единой России» в родной для себя Саратовской области», - сказал Володин журналистам.

Володин будет участвовать в праймериз по Саратовскому одномандатному избирательному округу номер 163 и общеобластному округу Саратовской области. Спикер Госдумы пояснил свое решение желанием «лучше понимать проблемы людей».

Естественно, в сети сразу же припомнили Володину историю праздничных дней.

«Лучше понимать проблемы людей...». Володин, приезжай в Псков, посмотришь на степень газификации и зарплаты в 15 тысяч на границе с «загнивающим Евросоюзом», - пригласил спикера читатель.

«Он уже приехал в Саратов и сразу втык получил от пенсионерки. Больше некуда не поедет без «организованного народа», - «успокоил» предыдущего комментатора следующий.

«Предварительное голосование проводит только «Единая Россия». А для чего? Чтобы досрочно объявить себя победителями?» - вопрошает еще один россиянин.

«У нас тут тоже активизировались - постоянно звонки, обходят, просят, чтобы проголосовали за «ЕдРо»... Прямо напрягает», - признается уралец.