"Это сенсация": Соловей в прямом эфире поделился инсайдом из ближайшего окружения Путина

Тема возможного ухода действующего российского президента Владимира Путина в последние годы активно обсуждается не только в экспертной среде, интересуются судьбой страны и ее руководства и простые граждане. Тем более, что Владимир Владимирович руководит государством уже более двух десятков лет, а потому многие даже не представляют, какой могла бы быть Россия при другом президенте.

Причем разговоры эти далеко не всегда ведутся сквозь призму требований к сменяемости власти и засилья коррупционеров в элитах, на что привыкли жаловаться преимущественно сочувствующие оппозиции. Дело в том, что никто не может точно спрогнозировать, каким курсом страна будет развиваться в случае, если Путин, к примеру, решит не использовать полученное в рамках внесения поправок в Конституцию право избираться еще на два президентских срока и выйдет из большой политики. К примеру, есть те, кто опасается усиления диктатуры и государственной репрессивной машины в случае ухода нынешнего президента.

Прокомментировать эти опасения в эфире радиостанции «Эхо Москвы» взялся известный российский политолог и доктор исторических наук Валерий Соловей. По словам эксперта, подобный сценарий в России возможен, к примеру, если к власти придут силовики. Тем более, добавил профессор Соловей, что среди представителей так называемых силовых кланов уже существует недовольство действиями президента, а потому они не против оказать на него давление и подвинуть с занимаемого поста.

В то же время эксперт заявил, что готов озвучить сенсационную для российского общества информацию, которая связана с дальнейшим курсом развития российского государства. Сославшись на источники в ближайшем окружении Владимира Владимировича, политолог заявил, что Кремль готовит Россию к либерально-демократическому развороту, о чем в последнее время активно договаривается с Западом.

«Ждет ли нас усиление диктатуры после ухода Путина? Это очень интересный вопрос. Он связан с альтернативами и развилками историко-политического развития России в ближайшее время. Один из вариантов – приход к власти силовиков. Тех силовиков, которые оказали бы давление на Путина и подвинули его, а они им уже недовольны.

Второй вариант гораздо более интересен, и я готов о нем рассказать. Это сенсация – сенсация, которая реализуется буквально в последние дни: возможность поворота России в либерально-демократическом направлении. Иными словами, в направлении оттепели и разрядки. Информация из окружения Путина.

Буквально неделю тому назад одно из очень близких к Путину лиц провело серию консультаций с представителями основных западных государств. На этих консультациях как раз обсуждалось возможное отношение Запада к изменению социально-политического курса России в сторону либерализации и демократизации. В качестве преемника Путина был назван Мишустин. Также было сказано, что Россия готова отказаться от всех внешнеполитических претензий, кроме Крыма.

Я считаю, что это очень важно, потому что это исходит, повторюсь, из ближайшего окружения Владимира Путина. Это тот путь, по которому страна может развиваться», – заявил Соловей.