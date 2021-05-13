В Шереметьево задержан сын политика, который побывал губернатором трех регионов

Председатель комиссии Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в личном телеграм-канале подтвердил со ссылкой на свои источники, что сегодня в аэропорту Шереметьево был задержан сын экс-губернатора Мордовии, Самарской и Саратовской области Николая Меркушкина Алексей Меркушкин.

На младшего Меркушкина заведено уголовное дело о даче взятки. Сегодня он пытался вылететь в Минск рейсом СУ-1842.

«Задержание проводили сотрудники УЭБиПК МВД по Мордовии в рамках уголовного дела о даче взятки начальнику отделения ЦБ по Мордовии Александру Тренькин», – пишет Хинштейн и отмечает, что месяц назад он направлял генпрокурор запрос о непринятии мер в отношении Алексея Меркушкина, хотя имеются доказательства коррупционного преступления.