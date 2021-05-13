В Москву прибыл генсек ООН. Путин обещает с ним встретиться, но лишь в онлайне

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, почему Владимир Путин проведет встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем лишь по видеоконференц-связи, хотя политик лично прибыл в Москву.

При этом ранее СМИ сообщали, что президент прошел полный курс вакцинации и даже участвовал в матче Ночной хоккейной лиги.

«Состояние здоровья у Владимира Владимировича отменное, это [выбор онлайн-режима] никоим образом не связано с состоянием его здоровья. Это связано с режимом в отношении главы государства и с рекомендациями эпидемиологов», – пояснил Песков и завели, что это никак не связано с недостаточным количеством антител у главы государства.

«Это связано с продолжающимся режимом пандемии, в данном случае режим предосторожности никуда не делся, и рекомендациям эпидемиологов нужно следовать, особенно в том случае, когда речь идет о главе государства»

, — цитирует Пескова ТАСС.

Почему тогда рекомендации не актуальны для развлечений на льду, не уточняется, хоть упоминается тот факт, что сотрудник ООН «активно передвигается по миру, летает, проводит много встреч» и это должно требовать особых мер предосторожности.

Также Песков отметил, что перед ожидаемой встречей Владимира Путина с президентом США Джо Байденом президент РФ тоже проведет отдельную консультацию с эпидемиологами. Возможно, и она пройдет в онлайн-режиме.