В Кремле рассказали о самочувствии Путина и назвали причину встречи с Гутерришем в удаленном формате

Еще в начале 2020 года, когда было объявлено о старте массовой вакцинации в России, у многих возникали вопросы, почему с прививкой тянет первое лицо государства. Все-таки Владимир Владимирович в свои 68 лет входит в группу риска по коронавирусу, да и по очевидному «бункерному» режиму работы российского президента было видно, что в Кремле точно осознают все риски потенциального заражения, а потому предпринимают все возможные меры для того, чтобы этого избежать.

Вакцинироваться глава государства решился только в середине весны, но и в этом случае появились вопросы, хотя бы к процедуре. К примеру, прививку Владимиру Путину ставили не публично, а сам он не стал даже называть препарат, который был для этого использован. Впрочем, в данном контексте Кремль сумел подобрать вполне убедительные аргументы вроде врачебной тайны и нежелания президента выделять одну из трех существующих российских вакцин.

Примечательно, что с момента вакцинации российского лидера прошло уже полтора месяца, но вопросов меньше не стало. К примеру, многие до сих пор недоумевают, по какой причине глава российского государства продолжает общаться с подчиненными и другими высокопоставленными гостями исключительно в режиме видеосвязи, хотя лично говорил о том, что после прививки в его организме уже выработались антитела к вирусу, погрузившему мир в пандемию. К примеру, новая волна таких вопросов появилась после того, как стало известно, что с Генсеком ООН Антониу Гутерришем Владимир Владимирович также планирует общаться дистанционно.

Впрочем, в этот раз в Кремле решили не искать аргументы, которые изобиловали бы тонкостями, а просто сослались на рекомендации специалистов.

«Это связано с тем, что пандемия и соответствующий режим все еще сохраняются, а эпидемиологи дают соответствующие рекомендации. То есть режим предосторожности пока никуда не девался, а потому этим рекомендациям нужно строго следовать, тем более, если речь идет о главе государства», – приводит «Дождь» слова главы кремлевской пресс-службы Дмитрия Пескова.

Более того, представитель Кремля отдельно объяснил, что подобный режим предписан Владимиру Владимировичу исключительно из-за его высокого статуса, а также добавил, что с его здоровьем все хорошо.

«Дело в том, что глава государства в любом случае должен эти меры соблюдать, чтобы не подвергать свое здоровье дополнительному риску, поэтому и был сделан выбор в пользу такого режима работы.

Впрочем, это совсем не влияет на показатели результативности и не сужает повестку тех вопросов, которые будут обсуждаться между Путиным и Гутерришем.

Состояние здоровья у президента отменное, поэтому режим никак не связан с его здоровьем. Все это связано исключительно с тем, какой режим применяется в отношении президента по рекомендациям специалистов», – добавил Песков.