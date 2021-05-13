"Мишустин просчитался": Экономист не поверил в оправдания премьера по росту цен

Так уж заведено в России, что любая проблема экономического или социального, а может и какого другого, характера моментально превращается в некое подобие футбольного мяча. И люди, так или иначе причастные к формированию этой самой проблемы, начинают ее, как тот мяч, пинать друг к другу, стараясь держать подле себя как можно меньше, чтобы не снискать народный гнев, или, чего хуже, гнев вышестоящего начальства.

Впрочем, вышестоящему начальству в стране тоже не чужда эта добрая давняя традиция, а потому во всех бедах оно склонно винить кого угодно, но только не себя.

Очередным примером практического применения упомянутой «традиции» можно назвать недавнее заявление премьер-министра Михаила Мишустина о причинах повышения цен. По крайней мере, такого мнения придерживаются многие эксперты. В их числе и инвестор Андрей Мовчан, основатель группы компаний по управлению инвестициями Movchan’s Group.

По мнению эксперта, обвиняя производителей в «жадности», чтобы оправдать рост цен в стране, глава российского правительства фактически отказывается от собственного бизнес-прошлого. В целом же, убежден Мовчан, все выглядит так, словно Мишустин сильно просчитался и отказывается прислушиваться к базовым законам рынка, а потому и выдает в публичное пространство столь сомнительные оправдания.

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– В свое время Михаил Мишустин и сам занимался инвестиционным бизнесом, – отметил эксперт в эфире радиостанции «Эхо Москвы». – Удивляет то, каким образом ему удалось так обо всем забыть?

Есть подозрение, что где-то между Домом правительства и Кремлем есть место, где дают специальный напиток, после которого люди превращаются, как и у волшебницы Кирка в «Одиссее».

Есть ведь какие-то базовые вещи, которые еще в школе преподают. К примеру, о том, что рынки взаимосвязаны, что вы не можете поднимать цены, если отсутствует спрос. И если сети повысили цены, то это означает, что Мишустин в чем-то просчитался с тем, сколько в системе денег и какой в ней спрос. И ему нужно проверить, где он именно просчитался.