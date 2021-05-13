"Государства Израиль не станет": Политик сделал громкий прогноз по конфликту с Палестиной

Еще в первый день после появления сообщений о массовых столкновениях палестинцев с израильскими силовиками в Восточном Иерусалиме эксперты выдали сотни оценок и прогнозов относительно причин осложнения ситуации на Ближнем Востоке, а также того, каким образом события будут развиваться в ближайшие дни.

Разумеется, далеко не все они в своих высказываниях допускали, что конфликт разовьется до масштабов, о которых свидетельствует хотя бы количество выпущенных ХАМАС по Израилю ракет. А их, между прочим, только за три дня острой фазы конфликта насчитывается уже свыше тысячи.

Отвечает на эти атаки и Израиль, а потому ситуация в регионе в последние дни в большей степени напоминает полноценную войну, чем тот локальный конфликт, которым она была в прежние годы.

Более того, общая картинка на данный момент складывается относительно понятная: все идет к тому, что Израиль, как и в прошлые разы, выйдет победителем из стычки. Да и большая часть мировых СМИ по уже сложившейся традиции описывает ситуацию исключительно со стороны правоты Тель-Авива.

Однако, как считает российский политик Игорь Скурлатов, в действительности в нынешнем обострении виноваты именно израильские власти. По словам эксперта, «бойню» на Ближнем Востоке развязал действующий премьер еврейского государства Биньямин Нетаньяху, который в скором времени может покинуть высокий пост.

Более того, по мнению Скурлатова, несмотря на то, что силы сторон в этом противостоянии на данный момент не равны, однажды верх одержит именно палестинская сторона, а государство Израиль прекратит свое существование и будет уничтожено. Впрочем, каких-то конкретных аргументов в пользу этой версии, а она, надо сказать, озвучивается рядом экспертов уже не в первый раз и не первый год, политик приводить не стал.

«Израильские власти спровоцировали новый конфликт в регионе, решив выселить арабские семьи из Восточного Иерусалима, – пишет Скурлатов в своем авторском Telegram-канале. – В результате этих действий в стране началась гражданская война.

Фактически, Биньямин Нетаньяху, который вот-вот покинет пост главы правительства страны, решил напоследок «хлопнуть дверью», развязав настоящую бойню.

Нетаньяху должен быть арестован и предан суду. Для чего было столь нагло провоцировать соседний этнос, который и без того ненавидит тебя как непрошенного гостя и считает захватчиком палестинских земель? Разумеется, Израиль потопит эту войну в крови, тем более что силы не равны. Однако они не равны лишь пока. Даже при поддержке Ирана и Турции. Но очень скоро государства Израиль не станет. Геополитические процессы в этом районе планеты неумолимы».