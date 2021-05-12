"Выборы уже не имеют ничего общего с выбором": зампред Мособлдумы разнес новый законопроект

«Законопроект, предусматривающий запрет на участие в выборах в Госдуму лиц, причастных к деятельности экстремистских и террористических организаций, внесен в Государственную Думу. На мой взгляд, абсолютно дикая законодательная инициатива в том виде, в котором она предлагается.

В ней идет речь о запрете на участие в выборах депутатов ГД для лиц, которые когда-то входили в руководящие органы, работали рядовыми сотрудниками или даже просто имели смелость жертвовать денежные средства организациям, которые вскоре могут быть признаны террористическими или экстремистскими», – эти строчки принадлежат перу депутата Московской областной Думы Игоря Чистюхина.

Размещая в сети Facebook крамольный пост, региональный парламентарий просит понять его правильно: он категорически за привлечение к уголовной и иной ответственности лиц, причастных, например, к финансированию террористических или экстремистских организаций или вербующих в них неразумных неофитов.

Однако в данном законопроекте речь идет о том, чтобы установить запрет на участие в выборах просто за факт взаимодействия с общественной организацией, которая на момент взаимодействия не была признана судом террористической или экстремистской.

«Вы только вдумайтесь в абсурд это законопроекта! А как же быть с юридической нормой о том, что закон обратной силы не имеет?! 54-я статья Конституции прямо говорит о том, что «никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением», – возмущается подмосковный законодатель.

«Мы и так сформировали в стране практически «безвоздушное» избирательное пространство, а ВЫБОРЫ уже не имеют ничего общего с самим словом – ВЫБОР!»

Нетрудно догадаться, что прилив его чувств вызвал вынесенный на рассмотрение нижней палаты законопроект «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (в части ограничения пассивного избирательного права причастных к деятельности экстремистских или террористических организаций лиц)».

Закон лишает пассивного избирательного права тех, кто когда-то засветился в неправильных организациях или хотя бы поддерживал их своей трудовой копейкой за год и более до признания этих структур экстремистскими. В случае одобрения депутатами Госдумы этим, так сказать, злоумышленникам будет запрещено участвовать в выборах в течение трех лет.

Сухой текст законопроекта звучит как траурный марш на похоронах последней надежды на то, что политическая повестка не выхолощена из парламента окончательно и не отдана на милость «улицы», украшенной фигурами росгвардейцев.

В черновик очередного запретительного закона в эти дни не метнул копье только ленивый, его яростно полощут и в прессе, и в сетях.

Поэтому пост Игоря Чистюхина оригинален не своей концепцией, а своим авторством, ведь писал его не вольный аналитик и не злокозненный бунтовщик, а заместитель председателя Московской областной Думы и член партии «Справедливая Россия – За Правду», лояльность которой курсу Старой площади не вызывает сомнений.

Игорь Чистюхин // Фото: соцсети

Можно, конечно, процитировать недавние слова телеведущего Владимира Соловьева, пообещавшего при случае припомнить бессменному лидеру «Справедливой России» Сергею Миронову, что в 2012-м он дерзнул появиться на публике с белой лентой на лакцане пиджака.

Теоретически Миронову можно было бы также инкриминировать голосование возглавляемой им фракции против повышения пенсионного возраста и былое членство в партии сегодняшних оппозиционеров Геннадия и Дмитрия Гудковых, Евгения Ройзмана. Все они были депутатами Государственной Думы, однако на определенных виражах политической карьеры либо подверглись партийной фильтрации, либо сами сменили вехи. Во всяком случае, церемонию лишения депутатских полномочий отца и сына Гудковых я наблюдал воочию.

Да и среди разработчиков злополучного законопроекта фигурируют соратники Чистюхина по партии – федеральные депутаты Николай Рыжак и Алексей Чепа.

Однако Игорь Чистюхин не унимается.

«Вот я регулярно жертвую средства Благотворительному фонду Константина Хабенского. Эта организация и ее деятельность мне близки своей благородной и общественно-полезной миссией и теми людьми, которые возглавляют организацию. Этот Фонд сегодня работает строго в рамках российского законодательства.

И вдруг завтра или через год, ну давайте представим это чудовищное недоразумение чисто гипотетически (а в нашей стране случается всякое), этот Фонд признают экстремистской организацией и меня, а равно и тысячи других волонтеров и жертвователей этой организации, на 3-5 лет по новой норме закона лишат основополагающего конституционного права – права избирать и быть избранным!

Ну не дикость ли?! Коллеги! Одумайтесь!» – взывает к федеральным законодателям депутат подмосковной Думы.

Может, услышат? Тонкость их слуха можно будет проверять, начиная с 18 мая, когда нижняя палата российского парламента обсудит поправки в закон о выборах в первом чтении. Заседание будет транслироваться на думском сайте, занимайте места в зрительном зале.

Варыханов Станислав.