Bloomberg: РФ мстит Македонии "Спутником V" из-за осуждения кейса Навального

По данным агентства Bloomberg, которое ссылается на несколько источников, включая высокопоставленного дипломата Евросоюза, российские власти решили отомстить Северной Македонии из-за реакции на кейс оппозиционного политика Алексея Навального. Именно в связи с этим в Кремле, как утверждается, решили затормозить поставку заказанной в страну вакцины «Спутник V». Россия эти данные отрицает.

Ещё в январе Северная Македония наряду с Черногорией и Албанией стала одной из стран, не входящих в ЕС, выступивших с критикой осуждения Навального. Позднее там также поддержали декларацию, направленную на персональные санкции из-за нарушения прав человека.

Bloomberg пишет, что именно это является фактической причиной задержки поставок российского препарата, а не производственные проблемы, как уверяют македонскую сторону российские чиновники.

В Российском фонде прямых инвестиций традиционно заверяют, что никакой политической составляющей в поставках вакцины «Спутник V» нет: «Предположения, что политика играет роль в поставках Sputnik V, полностью ошибочны и противоречат давнему убеждению РФПИ в том, что эту пандемию можно победить только с помощью глобального партнерства», — заверили там.

Российская сторона в соответствии с договоренностями должна поставить в Македонию 200 тысяч доз вакцины, однако с начала марта туда отправилось лишь шесть тысяч доз.