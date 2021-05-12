Беглов: Митинги "кучки мерзацев" на "мы знаем чьи" деньги напугали "детей и женщин"

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ответил на вопрос местного депутата от «Яблока» Бориса Вишневского, который попросил объяснить, почему на акции 21 апреля в Петербурге задержали в десятки людей больше, чем в Москве. Что конкретно хотел сказать чиновник, непонятно, но ясно, что в своем ответе он делал апелляции к случаям, когда никак не связанные с митингами молодые люди жарили сосиски на Вечном огне. Также он оскорбил инициаторов митинга и даже ввел новое для юриспруденции понятие.

Организаторов мероприятия г-н Беглов охарактеризовал как «кучку мерзавцев», подчеркнув, что акции были «незаконными» — как обращает внимание «КоммерсантЪ», до сих пор в российском законодательстве было только понятие несогласованных акций, причем часто их организаторы указывают на то, что выход на митинги гарантирован Конституцией РФ. Но питерский губернатор настаивает: «Организаторы нарушили как федеральное, так и наше, региональное законодательство. Они даже не удосужились подать официальную, формальную заявку. Не сделали этого».

По его словам, 21 апреля зачинщики, которых он также именует как «кучку подстрекателей», «вывела молодежь и несовершеннолетних детей», и это «нарушило ритм города» (цитата по «Фонтанке»): «Было нарушено транспортное сообщение, были сорваны спектакли, к кому-то не доехала скорая помощь, кто-то не попал на свои мероприятия, опоздал на поезд или на самолет. Но самое страшное: были напуганы дети и женщины».

Г-н Беглов также заверил, что он в курсе, кто финансирует команду Навального и чего они добиваются. Однако этим знанием чиновник не стал делиться с общественностью.

Во время обсуждения губернатор неожиданно начал вспоминать случаи, когда «несколько мерзавцев потушили огонь на Марсовом поле», а после этого «несколько других мерзавцев начали жарить колбаски на Вечном огне в Кронштадте». «Такого в Москве не было, а у нас было. И за это стыдно», — заключил Беглов.