Кум Путина стал фигурантом дела о хищении национальных ресурсов в Крыму

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о возбуждении дела в отношении народных депутатов Тараса Козака и Виктора Медведчука по статье о государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму, пишет «Интерфакс-Украина». СМИ отмечают, что Медведчук является кумом Путина.

При этом СБУ устанавливает местонахождение Медведчука, чтобы вручить ему ходатайство о содержании под стражей.

Ранее обыски прошли в квартирах у обоих фигурантов дела. Разбирательство началось еще 26 марта, когда трое человек подозревались в организации «референдума» на территории Крыма.