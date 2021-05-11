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09 мая, воскресенье

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Кум Путина стал фигурантом дела о хищении национальных ресурсов в Крыму

Политика
18:58, 11 мая 2021

Кум Путина стал фигурантом дела о хищении национальных ресурсов в Крыму
Виктор Медведчук // Скриншот с видео на YouTube
Виктор Медведчук // Скриншот с видео на YouTube

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о возбуждении дела в отношении народных депутатов Тараса Козака и Виктора Медведчука по статье о государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму, пишет «Интерфакс-Украина». СМИ отмечают, что Медведчук является кумом Путина. 

При этом СБУ устанавливает местонахождение Медведчука, чтобы вручить ему ходатайство о содержании под стражей.

Ранее обыски прошли в квартирах у обоих фигурантов дела. Разбирательство началось еще 26 марта, когда трое человек подозревались в организации «референдума» на территории Крыма.

Рубрика: Политика

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Скриншот с видео в Twitter

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