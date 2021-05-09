Лукашенко подписал декрет о введении ЧП в случае своей смерти

Удерживающий должность президента Беларуси Александр Лукашенко подписал документ «О защите суверенитета и конституционного строя», передает «Новая газета» со ссылкой на пресс-службу политика.

В случае гибели Лукашенко, «вследствие покушения, совершения акта терроризма… иных насильственных действий» власть будет автоматически передана Совету безопасности под председательством премьер-министра.

Вместе с тем Совбезу поручено ввести в стране чрезвычайное или военное положение, а следом взять на себя подготовку к новым выборам.

Сейчас в Совбезе кроме самого Лукашенко и его старшего сына Виктора состоят премьер страны, глава нацбанка, главы остальных законодательных, исполнительных и судебных властей и командование силовых структур.

Так Лукашенко заручился поддержкой всей вертикали власти против оппозиции, которая не приняла решение ЦИК, согласно которому действующий президент якобы снова набрал на общенародных выборах более 80% голосов избирателей.