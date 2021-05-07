"Никакого Путина уже не будет": Шендерович сделал громкое заявление о "воскрешении Навального"

Произошедшее с Алексеем Навальным за последние почти 10 месяцев едва ли поддается логичному объяснению. Громкая история с отравлением, эвакуация в Германию, чудесное (без преувеличения) излечение, восстановление, публикации громких расследований. Наконец, 2021 год начался с возвращения в Россию, после чего ситуация приобрела еще более невероятный поворот, пусть и с подачи властей, очевидно недовольных появлением у оппозиционера возможности формировать повестку.

А дальше были суды, отправка в колонию, январские протесты, жалобы на недопуск адвокатов, врача и, конечно же, голодовка, из которой Навальный решил выйти совсем недавно.

И это, похоже, далеко не конец сложной, яркой и запутанной истории одного из самых популярных внесистемных оппозиционеров в России за последние годы. Возможно, именно такая череда событий заставляет огромное число экспертов и политологов продолжать верить в политические перспективы Навального, несмотря на тот прессинг, который ему и аффилированным с ним структурам организовали власть имущие.

К примеру, известный российский публицист и журналист Виктор Шендерович и вовсе дал довольно эмоциональную оценку происходящим с Алексеем Анатольевичем событиям. К примеру, по словам Шендеровича, имеющего в виду частичное выздоровление оппозиционера после громкой истории с отравлением и серьезнейшей угрозы не просто здоровью, а жизни, «Навальный воскрес». При этом, убежден эксперт, «воскрешение» и вообще все пережитое за последнее время делает оппозиционера значительно более сильной фигурой, чем президент России Владимир Путин.

«Навальный воскрес. Он стал возмутительно бесстрашным и веселым.

В нем появилось какое-то «бессмертное» веселье после того, как ему удалось выжить. Совершенно сменилась интонация.

Спасибо Владимиру Владимировичу Путину, который сделал из своего противника непобедимую фигуру, – считает Шендерович. – Как человек он уже давно проиграл, а как политик – проиграет на первом же повороте. В первый же раз, как только у российского народа появится возможность выбирать, никакого Путина уже не будет, а Навальный – будет», – заявил Шендерович в эфире радиостанции «Эхо Москвы».