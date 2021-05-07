Amnesty International может вновь признать Навального "узником совести" 12 мая

Помощник Алексея Навального Леонид Волков сообщил изданию Reuters, что организация Amnesty International может вернуть российскому оппозиционеру статус «узника совести».

На грядущей неделе правозащитная организация изучит, как кампания по дискредитации Навального могла повлиять на решение о лишении Навального статуса «узника совести». Напомним, что это произошло после критики активистки Кати Казбек, которая указала на националистическое прошлое политика.

По словам Волкова, пресс-релиз правозащитников будет опубликован 12 мая. При этом в медиа-центре Amnesty пока давать официальный комментарий отказались.