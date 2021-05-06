Россия и Германия готовы обсуждать временный отказ от патентов на вакцины

Президент РФ Владимир Путин и глава МИД ФРГ Хайко Маас независимо друг от друга выступили за продолжение дискуссии о временном отказе от права на интеллектуальную собственность в отношении вакцин от коронавируса. Потенциально страны готовы поддержать инициативу, выдвинутую в конце прошлого года Индией и ЮАР.

Как ранее писал Sobesednik.ru, в администрации Джо Байдена подержали эту меру, которая также обсуждалась во время встречи представителей стран «Большой семерки». Отмену патента на вакцины поддерживают и во Всемирной организации здравоохранения, в ВТО идею пока согласились поддержать лишь 60 из 164 государств.

«В Европе есть идея, которая, на мой взгляд, заслуживает внимания, а именно снять вообще патентную защиту с вакцин против COVID-19 (...) Пандемия — это и есть чрезвычайная ситуация. [Вице-премьер правительства] Татьяна Алексеевна [Голикова], я бы попросил вас с коллегами на это посмотреть, проработать. Безусловно, Россия бы поддержала такой подход», — заявил президент Путин (цитата по «Интерфаксу»). Он также обратил внимание, что максимизировать безопасность людей можно, лишь достигнув высоких показателей вакцинации во всем мире.

«Мы открыты для этой дискуссии. Ситуация сейчас особенная, так как речь идет о том, чтобы обеспечить вакцинами весь мир (...) Нам нужно поставить перед собой этот вопрос, если этот путь приведет к обеспечению вакцинами как можно больше людей», — заявил глава немецкой дипломатии г-н Маас (цитата по ТАСС).