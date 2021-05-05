Пора запасаться солью и сахаром: эксперт разнес "силовые" законы Госдумы

Сугубо предвыборные законопроекты – так описал внесенный недавно на рассмотрение нижней палаты российского парламента пакет инициатив эксперт Центра политических инициатив им. Игоря Бунина Алексей Макаркин. Речь о проектах законов, предлагающих запретить участие в выборах тем, кто так или иначе связан с организациями, признанными экстремистскими, что в обозримом будущем «светит» всем аффилированным с Алексеем Навальным структурам.

Впрочем, Макаркин не первый, кто называет указанные инициативы подготовкой к зачистке политического поля перед парламентскими выборами 2021 года для обеспечения партии власти необходимого результата. Не первый он и в утверждениях о том, что реализация этих планов может обернуться для Кремля и единороссов серьезными проблемами, в том числе «протестным» голосованием со стороны тех россиян, которые ранее лояльно относились к власти.

«На рассмотрение Госдумы внесен очередной пакет силовых законов. Он практически вводит принцип обратной силы в отношении донаторов структур Алексея Навального, запрещая им в течение трех лет принимать участие в парламентских выборах, если они ранее жертвовали деньги ФБК* до признания организации экстремистской, ведь уже никто не сомневается, что организацию признают экстремистской еще до начала регистрации кандидатов на выборы.

Точно такой же принцип работает и в отношении тех, кто как-то иначе причастен к деятельности ФБК. А здесь уже появляется масса возможностей, чтобы расширенно толковать закон. К примеру, если человек не отказался от поддержки Алексея Навального в рамках «умного голосования» — это причастность к деятельности или нет? Проще говоря, теперь за решетку могут попасть даже рядовые участники деятельности нежелательных организаций, а их руководство посредством нового законопроекта можно отправить туда сразу же, не применяя к ним предварительное административное наказание.

С чем же связано внесение этого пакета законопроектов, ведь «штабы Навального»** и без того уже закрыты? Глава парламентского комитета по безопасности Василий Пискарев назвал цифры – подготовили 10 нежелательных организаций. По его информации, свыше четырех десятков выпускников «разнообразных тренингов, курсов и семинаров по подготовке российских граждан за рубежом». Иными словами, в среднем выходит примерно по четыре выпускника таких курсов на каждую организацию. Выходит, то ли эти нежелательные структуры работают неэффективно, то ли эти 40 выпускников курсов – какие-то особенные или терминаторы, которые способны столь ограниченными силами подорвать безопасность России.

В действительности же указанные законопроекты – сугубо предвыборные. Можно вспомнить недавнее заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что «помимо желания хорошо и сыто жить, быть сытым и спокойным за безопасность своих детей и родных, в нашей стране не менее важную роль играет чувство национальной гордости». Когда население страны, причем, не только либерального толка, но еще и огромная часть лоялистов – слышит подобные заявления, то оно интерпретирует эти слова однозначно: пора запасаться солью и сахаром. Идти на выборы в ситуации, когда не спадает пандемия, а в публичном пространстве все чаще говорят о третьей волне, растут цены, более семи лет отсутствует ощутимый экономический рост, да и «крымский эффект» полностью исчерпан, становится очень сложно.

В подобных условиях даже часть лояльных власти граждан в крупных городах может начать голосовать протестно. Тем более, что цена вопроса для этой категории населения невелика – это ведь не выбор судьбы, как традиционно говорят о президентских выборах. Отсюда и такое сильное желание властей не просто разгромить инфраструктуру, так или иначе связанную с Алексеем Навальным или Михаилом Ходорковским, но еще и получить возможность отстранять от участия в выборах любых популярных кандидатов, которые хоть как-то взаимодействовали со структурами оппозиционера. К примеру, позволили себе перечислить на нужды ФБК 1-2 тысячи рублей», – приводятся слова эксперта в публикации Telegram-канала Центра.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

**Штабы Алексея Навального внесены Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму.