В Чехии опровергли слухи, что РФ пыталась замять скандал с ГРУ за поставку вакцины

После публикации в чешском интернет-издании «Список» о связи между скандалом с взрывом склада боеприпасов в Врбетице и вакциной «Спутник V» первому вице-перемьеру Чехии Яну Гамачеку пришлось выступать с опровержением.

Местное СМИ написало, что Гамачек намеревался «замять» причастность ГРУ к диверсии в Чехии в 2014 году в обмен на бесплатные поставки вакцины «Спутник V» во время своего визита в Москву. Также пунктом в переговорах якобы было предоставление услуг Праги по организации предстоящей встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена.

«Однозначно отвергаю спекуляции в материале [издания], касающиеся как будто имевшегося у меня стремления выторговать [информацию о] скандале во Врбетице за поставку вакцины "Спутник V". Данный материал основан на спекуляциях, лжи, которую никто не подтверждает, потому что этого не произошло», — написал член правительства в своем Twitter (циата по ТАСС).

Речь идет о предстоявшей встрече 19 апреля, а также о ряде встреч с 14 апреля, в которых кроме него принимали участие представители спецслужб и чиновники. Гамачек говорит, что на них речь шла о дальнейших отношениях двух стран и о взрывах в Вребетице. Он всячески отрицает предположение, что намеревался выставлять эту ситуацию на обмен с российскими властями.