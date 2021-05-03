Посол США в Беларуси: Лукашенко ищет виноватых в кризисе, а не пути выхода из него

Посол США в Беларуси Джули Фишер дала интервью белорусскому телеканалу «Белсат», рассказав о санкциях, оценив действия Александра Лукашенко и сказав, что над его россказнями про покушение, за которыми стоят ЦРУ и ФБР можно только посмеяться.

Санкции США против девяти белорусских госкомпаний, по её словам, были разморожены главным образом из-за политических заключенных. Сейчас их в Беларуси «более 350» человек: «Это был мощный сигнал от нас — ситуация не позволяет, чтобы санкции оставались замороженными. Теперь мы посмотрим, будут ли санкции эффективными» (цитата по TUT.BY).

Заявления же МИД Беларуси о том, что г-же Фишер нет смысла приезжать в стране, если она намерена ругать власти, посол оценила как «неприемлемое» условие в отношении любого представителя дипкорпуса США. Она надеется, что получит возможность выполнять свои функции «на все 100 процентов» — сюда она включает общение с журналистами, отслеживание ситуации с правами человека, функционированием судов и органов власти. На полумеры она не пойдет.

«Абсурдные» же обвинения Александра Лукашенко в адрес спецслужб США, которые якобы намеревались убить его при поддержке двух белорусских политологов, посол Фишер не намерена рассматривать всерьез: «Многие умные и рациональные люди могут посмеяться над этим, найти несовпадения или увидеть отсутствие определенных деталей в этой истории». Однако она считает куда более важным обсудить то, что Лукашенко вместо поиска путей выхода из политического кризиса и ответов на реальные запросы населения «Лукашенко решил сосредоточиться на поисках виноватых в других странах, на перекладывании вины на так называемое иностранное вмешательство», пока в стране существует масса «реальных проблем». При этом посол отмечает, что США тут являются не единственным «виноватым» в проблемах Лукашенко — это судьба многих стран и их выбор, как она предполагает, зависит «от дня или его настроения».

Американский дипломат призвала Лукашенко и спецслужбы страны сделать решения, «которые пошли бы на пользу народу Беларуси». Она надеется, что Беларусь сумеет в итоге стать «современной европейской нацией».