Латушко зовет на протест 9 мая для проверки Лукашенко на приверженность фашизму

Глава Народного антикризисного управления Павел Латушко заявил, что 9 мая будет призывать белорусов выйти на улицы в знак протеста против действующего режима. Он считает, что если Александр Лукашенко посмеет избивать граждан в день победы над гитлеровским фашизмом, он и сам «войдет в белорусскую историю как фашист».

В интервью немецкому изданию RND Латушко напоминает, что менее чем за год протеста 4646 человек стали жертвами «жестоких пыток», а девять белорусов были убиты или стали жертвами жестокого обращения. «Репрессии охватили все слои общества, и они являются худшими в Европе за последние 40 лет», — говорит представитель оппозиции, уточняя, что «протест жив» до сих пор, несмотря на усиление репрессий.

Чтобы охарактеризовать суть происходящего в стране Латушко прибегает к историческим аналогиям, а на вопрос журналиста, стоит ли официальная Беларусь на пути к фашизму отвечает, не настаивая на терминах: «Лукашенко никогда не скрывал своего энтузиазма по отношению к Гитлеру и создаваемому им «порядку». Он никогда не критиковал Сталина и охарактеризовал все, что было сделано в Советском Союзе, как большие достижения. Назовите это фашизмом или сталинизмом, это тоталитарный, бесчеловечный режим».

В целом он считает, что ситуация в Беларуси — вызов для Европы, которая должна усилить санкции, вынуждающие Лукашенко пойти на переговоры. Над существующими ограничениями, по словам политика, люди из окружения Лукашенко «смеются»: