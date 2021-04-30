Сторонницу Навального уволили из "Мосгортранса" из-за публикации разговора с начальником

Инженера-технолога Яну Холодову уволили из «Мосгортранса» по статье о разглашении охраняемой законом тайны, ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей. Об это пишет «МБХ медиа» со ссылкой на юриста «Правозащиты Открытки» Алену Борисову.

Холодова выложила в Сети аудиозапись разговора с начальником, где тот просит сотрудницу покинуть трудовой коллектив по собственному желанию. Но информация о ее увольнении, по данным начальника, «пришла сверху».

Разговор состоялся 22 апреля. За день до этого в Сеть утекли данные пользователей, зарегистрировавшихся на сайте «Свободу Навальному!»

При этом после огласки Холодовой заявили, что разговора с начальством «не было» и она может продолжить трудиться в «Мосгортрансе». Чуть позже была найдена статья для ее увольнения, но девушка и без того не планировала продолжать работу в муниципальном учреждении.