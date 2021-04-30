Не SWIFTом, так нефтью, чехи против Земана, увольнение Лобкова. Главное к 30 апреля

Европарламент абсолютным большинством принял резолюцию по сдерживанию России, о которой Sobesednik.ru сообщал ранее. В ней депутаты выступают за освобождение Алексея Навального, солидаризуются с Чехией в связи с расследованием взрыва в 2014 году и предупреждают Россию о последствиях гипотетического вторжения в Украину. Из 682 депутатов «за» проголосовали 569, «против» — всего 67. Если Россия решится вторгнуться в Украину, ей грозят следующие санкции:

немедленное отключение от SWIFT

немедленный отказ от импорта российских нефти и газа

внесение в санкционные списки российских олигархов

В целом же Европарламент считает необходимым на регулярной основе снижать энергетическую зависимость ЕС от России: сюда входит остановка строительства «Северного потока-2», а также отстранение «Росатома» от возведения любой АЭС в странах Евросоюза. Резолюция носит исключительно рекомендательный характер, по сути это только декларация.

По оценкам Reuters, на улицы Праги накануне вышли порядка 10 тысяч чехов, которые недовольны позицией президента Милоша Земана из-за его «пророссийских» взглядов. Митинги состоялись и в других городах. Земан никогда не скрывал свою пророссийскую ориентацию, но после того как он выступил с речью о взрыве склада боеприпасов в 2014 году, сказав, что Россия к этому может быть и не причастна, на него со всех сторон обрушились с жесткой критикой. В Сенате президента обвинили в разглашении гостайны, а протестующие требуют начать против Земана конституционный процесс. В Чехии президентская должность является скорее символической, реальная власть находится в руках правительства и парламента.

Лидер движения «За новый социализм» Николай Платошкин был госпитализирован вместе со своим адвокатом прямо во время заседания суда по его делу, сообщает ТАСС. «Медики сразу экстренно госпитализировали защитника, а Платошкина врачи увезли в одну из столичных больниц для уточнения ему диагноза и для обследования специалистами», — пояснил источник. Платошкина обвиняют в призывах к совершению массовых беспорядков и распространению фейков о коронавирусе.

К слову, режиссер Никита Михалков успешно вакцинировался, хотя долгое время до этого рассказывал по федеральным каналам о Билле Гейтсе, «чипировании» и мировых ковидных заговорах (его СК ни в чем не обвиняет). Свои действия он объяснил тем, что начал «терять бдительность»: «Я стал ловить себя на том, что забыл маску. Где тебя бахнет — бог его знает, а раз так, то нужно вакцинироваться».

Главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко объявил об увольнении журналиста Павла Лобкова. Дзядко пояснил, что ранее отстранил Лобкова от эфира из-за «неоднократных оскорблений коллег», а после того как ведущий начал обвинять телеканал в эфире «Эха Москвы», их «дальнейшее сотрудничество стало невозможным». Комментировать выпады журналиста главред не стал, не желая опускаться до «такого уровня». Речь идет о словах Лобкова о том, что «Дождь» превратился в «тоталитарную маленькую секточку» из-за постоянного желания Дзядко всё контролировать.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в течение следующей неделе намерен отправиться в Украину с официальным визитом. Об этом он сказал CBS News, не приведя никаких подробностей.

Официальный представитель Госдепа США Нэд Прайс вступился за «Радио Свобода». Он призвал российские власти не доводить издание до закрытия и пригрозил ответными мерами: «Если российское правительство продолжит шаги по насильственному закрытию "Радио Свобода / Радио Свободная Европа", мы ответим», — цитирует его РБК. Прайс также пояснил, что считает издание источником «объективных новостей и информации». Конфликт «Радио Свободы» с российскими властями заключается в нежелании издания маркироваться как «иностранный агент», хотя оно таковым признано. Журналисты не скрывают, что их деятельность финансируют госорганы США, но настаивают на том, что не являются чьим-либо «агентом» и не представляют интересы правительств других стран. В связи со статусом «иноагента» им выписываются многомиллионные штрафы за неисполнение требований российского законодательства.

Росстат отчитался о падении реальных располагаемых доходов населения на 3,6%, если сравнивать показатели первого квартала 2021 и 2020-го. Отмечается, что годом ранее ещё не начался ковидный кризис. Именно этот регулярный доклад Росстат «не успел» подготовить к дню послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.