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Не SWIFTом, так нефтью, чехи против Земана, увольнение Лобкова. Главное к 30 апреля

Политика
08:54, 30 апреля 2021

Не SWIFTом, так нефтью, чехи против Земана, увольнение Лобкова. Главное к 30 апреля
Павел Лобков // Скриншот
Павел Лобков // Скриншот

Европарламент абсолютным большинством принял резолюцию по сдерживанию России, о которой Sobesednik.ru сообщал ранее. В ней депутаты выступают за освобождение Алексея Навального, солидаризуются с Чехией в связи с расследованием взрыва в 2014 году и предупреждают Россию о последствиях гипотетического вторжения в Украину. Из 682 депутатов «за» проголосовали 569, «против» — всего 67. Если Россия решится вторгнуться в Украину, ей грозят следующие санкции:

  • немедленное отключение от SWIFT
  • немедленный отказ от импорта российских нефти и газа
  • внесение в санкционные списки российских олигархов

В целом же Европарламент считает необходимым на регулярной основе снижать энергетическую зависимость ЕС от России: сюда входит остановка строительства «Северного потока-2», а также отстранение «Росатома» от возведения любой АЭС в странах Евросоюза. Резолюция носит исключительно рекомендательный характер, по сути это только декларация.

По оценкам Reuters, на улицы Праги накануне вышли порядка 10 тысяч чехов, которые недовольны позицией президента Милоша Земана из-за его «пророссийских» взглядов. Митинги состоялись и в других городах. Земан никогда не скрывал свою пророссийскую ориентацию, но после того как он выступил с речью о взрыве склада боеприпасов в 2014 году, сказав, что Россия к этому может быть и не причастна, на него со всех сторон обрушились с жесткой критикой. В Сенате президента обвинили в разглашении гостайны, а протестующие требуют начать против Земана конституционный процесс. В Чехии президентская должность является скорее символической, реальная власть находится в руках правительства и парламента.

Лидер движения «За новый социализм» Николай Платошкин был госпитализирован вместе со своим адвокатом прямо во время заседания суда по его делу, сообщает ТАСС. «Медики сразу экстренно госпитализировали защитника, а Платошкина врачи увезли в одну из столичных больниц для уточнения ему диагноза и для обследования специалистами», — пояснил источник. Платошкина обвиняют в призывах к совершению массовых беспорядков и распространению фейков о коронавирусе.

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Рубрика: Политика

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