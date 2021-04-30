Красноярских призывников анкетируют вопросами о митингах

Портал «Тайга.инфо» опубликовал фото анкеты, которую одному из совершеннолетних призывников предложили заполнить в военкомате по Советскому и Центральному районам Красноярска.

Среди вопросов кроме отношения и интереса к радикальным и экстремистским сообществам перечислены и вопросы об участии в митингах, а также об отношении к коррупционерам.

Так, например, звучит один из вопросов: «Считаете ли вы, что если по возрасту молодые люди не могут участвовать в выборах, то допустимо их участие в силовых протестных акциях?»

В другом пункте молодому призывнику предлагается ответить, считает ли он, что в России невозможно что-либо изменить с помощью демократических выборов.

«Можно ли надеяться, что революционная смена власти немедленно приведет к повышению уровня жизни российских граждан?» — сформулирован другой вопрос.

Призывник, передавший редакции фото документа, также сообщил, что услышал от психиатра, передавшего ему бланк анкеты: «Спустили тестирования нового образца».