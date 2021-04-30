Глава Коми прокомментировал обвинения в намерении "урыть" коммуниста Михайлова

Председатель правительства республики Коми Владимир Уйба отказался по сути комментировать ситуацию, о которой сегодня рассказал член КПРФ Олег Михайлов.

Напомним, что, по словам Михайлова, Уйба подошел к нему в перерыве на заседании Госсовета, начал оскорблять, материться и пообещал «урыть». До этого коммунист выступил с резкой критикой главы субъекта, заявив, что за Уйбу проголосовали менее 10% избирателей.

Михайлов заявил, что намерен обращаться в правоохранительные органы и опубликовал аудиозапись конфликта, на которой предположительно слышен голос Владимира Уйбы.

«Никакого конфликта не было. Когда обратится, тогда будут органы и разговаривать. Я думаю, что не надо из этого делать ту ситуацию, которую Олег хочет сделать», — сказал глава республики Коми в комментарии телеканалу РЕН ТВ.

Когда Владимира попросили обозначить свою позицию по ситуации он заявил: «Позиция абсолютно нормальная, человеческая. Ничего нового».

Вместе с тем Госсовет намерен поднять вопрос о нарушении депутатской этики Олегом Михайловым.