Философ Славой Жижек сравнил журнал DOXA с Берни Сандерсом и вызвал Бастрыкина на дебаты

Один из самых популярных философов современности Славой Жижек вызвал на дебаты главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Это заявление мыслителя появилось в видеозаписи, опубликованной на YouTube-канале журнала DOXA, чьи редакторы и редактрессы сейчас находятся под «запретом определенных действий» из-за дела о вовлечении несовершеннолетних в митинги.

Вместе с тем Славой Жижек назвал журнал DOXA феноменальным, поскольку это редкий пример, когда философское издание создано студентами и при этом обитает вне рамок какой-либо научной институции.

Обыски у сотрудников он охарактеризовал как попытку полиции «показать силу и жестокость», а молодых журналистов сравнил с социалистом Берни Сандерсом на инаугурации Джо Байдена, который скромно сидел в одиночестве.

«Мой совет российским властям, без шуток, без цинизма: если вы хотите создать стабильное государство, перестаньте делать такие глупые вещи», — заявил Жижек.

Вызывая главу СК на разговор, философ отметил, что задержанные участники редакции не являются ослепленными фанатами западной демократии, но критично относятся к любой политической системе.

Жижек назвал Бастрыкина образованным человеком, поскольку тот опубликовал немало научных работ, поэтому с ним есть возможность провести дебаты.